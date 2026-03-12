TOKİ başvurularında hak sahibi olamayan vatandaşlar için yatırılan başvuru ücretlerinin iadesi, süreç boyunca merak edilen konuların başında geliyor. Ziraat Bankası aracılığıyla yapılan başvurularda, kura sonucu isimleri çıkmayan kişiler yatırdıkları ücretleri hızlı ve güvenli bir şekilde geri alabiliyor. Peki, Ziraat Bankası TOKİ para iadesi nasıl alınır? Ziraat Bankası 5 Bin liralık TOKİ başvuru para iadesi nasıl yapılır? Detaylar...

ZİRAAT BANKASI TOKİ PARA İADESİ NASIL ALINIR?

TOKİ başvurularında ismi çıkmayan vatandaşlar için başvuru ücretlerinin geri alınması süreci oldukça hızlı ilerlemektedir. Kurada hak sahibi olamayan kişiler, yatırdıkları başvuru ücretini kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde geri alabilirler. Bu süre zarfında vatandaşların herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmadan iade süreci başlatılır ve paralar genellikle hızlı bir şekilde hesaplara aktarılır.

Kura çekilişi sonrası iadelerin hangi yollarla alınabileceğini bilmek, sürecin sorunsuz ilerlemesini sağlar. Başvuru sahipleri, geri ödemelerini hem banka kanalları hem de dijital bankacılık üzerinden kolayca gerçekleştirebilirler.

ZİRAAT BANKASI 5 BİN LİRALIK TOKİ BAŞVURU PARA İADESİ NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası üzerinden yapılan TOKİ başvurularında geri ödeme işlemleri oldukça basittir. Başvuru ücreti olarak yatırılan 5 bin TL, hak sahibi olunmadığında, başvuru sahibinin hesabına geri aktarılır. Bu süreç, hem bankanın fiziki şubeleri hem de dijital kanalları üzerinden gerçekleştirilebilir.

Özellikle kura çekilişi sonrası başvuru ücreti iadesi için başvuru sahiplerinin izlemesi gereken adımlar şunlardır:

ZİRAAT BANKASI VE ATM'LER

Ziraat Bankası, TOKİ başvuru ücreti iadesini almak isteyen vatandaşlar için farklı seçenekler sunmaktadır:

ATM Üzerinden Geri Ödeme: Banka ATM'leri, "Kartsız İşlemler" menüsü altında yer alan TOKİ ödeme butonları aracılığıyla başvuru ücretinin kolayca iade edilmesini sağlar.

Şube İşlemleri: Ziraat Bankası şubelerinden yapılan başvurular için iade işlemleri, müşteri temsilcileri aracılığıyla kısa sürede tamamlanabilir.

Bu yöntemler, fiziki şubeye gitme zorunluluğunu azaltarak vatandaşlara zaman kazandırır ve süreci hızlandırır.

MOBİL VE İNTERNET BANKACILIĞI

Bankanın müşterisi olanlar için en pratik yöntem, Ziraat Bankası'nın mobil ve internet bankacılığı kanallarını kullanmaktır.

Otomatik Aktarım: Hak sahibi olmayan başvuru sahiplerinin iade tutarı genellikle vadesiz hesaplarına otomatik olarak aktarılır.

Hesap Kontrolü: Hesabınızı düzenli olarak kontrol etmek, iade işleminin gerçekleşip gerçekleşmediğini takip etmenizi sağlar.

Bildirimler: Mobil bankacılık üzerinden gelen bildirimlerinizi açık tutmak, iade sürecindeki güncellemelerden haberdar olmanızı kolaylaştırır.

Bu dijital yöntemler sayesinde, vatandaşlar banka şubesine gitmeden de başvuru ücretlerini hızlı ve güvenli bir şekilde geri alabilirler.