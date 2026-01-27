Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi serüveninde kritik öneme sahip olan son hafta mücadelesi öncesinde, sarı-kırmızılı camiada Yunus Akgün kaynaklı bir belirsizlik yaşanıyor. Milli futbolcunun maç öncesi son antrenmanda yer almaması, teknik heyet ve taraftarlar cephesinde soru işaretlerini beraberinde getirdi. Gözler, oyuncunun sağlık durumuna ilişkin verilecek nihai karara çevrildi. Peki, Yunus Akgün Manchester City maçında oynayacak mı? Yunus Akgün Manchester City maçı antrenmanına neden yok, sakatlandı mı? Detaylar...

YUNUS AKGÜN MANCHESTER CITY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Yunus Akgün'ün Manchester deplasmanında forma giyip giymeyeceği henüz netlik kazanmış değil. Milli futbolcunun, gribal enfeksiyon nedeniyle maç öncesinde yapılan son antrenmana katılmadığı öğrenildi. Bu gelişme sonrası teknik heyet, oyuncunun durumunu yakından takibe aldı.

Kulüp kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Yunus Akgün'ün maçta oynayıp oynamayacağına kulüp doktoru ve teknik heyet birlikte karar verecek. Oyuncunun sağlık durumunun maç saatine kadar yeniden değerlendirileceği, risk oluşturması halinde forma giymesinin söz konusu olmayabileceği ifade ediliyor.

Galatasaray cephesi, oyuncunun genel sağlık durumunu ön planda tutarken, alınacak kararın tamamen son sağlık raporuna bağlı olacağı vurgulanıyor.

YUNUS AKGÜN MANCHESTER CITY MAÇI ANTRENMANINDA NEDEN YOK, SAKATLANDI MI?

Yunus Akgün'ün antrenmanda yer almamasının temel nedeni gribal enfeksiyon olarak açıklandı. Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında Manchester City ile oynayacağı deplasman karşılaşması öncesi hazırlıklarını sürdürürken, milli futbolcunun son çalışmada takımdan ayrı kaldığı öğrenildi.

Sağlık ekibinin oyuncu üzerinde yaptığı kontrollerin ardından, enfeksiyonun seyrinin yakından izlenmesine karar verildi. Bu süreçte teknik heyet, olası bir riski göze almamak adına Yunus Akgün'ü antrenmandan muaf tuttu.

Kulüp içerisinde alınan bu önlemin, oyuncunun hem kısa hem de uzun vadeli sağlığını korumaya yönelik olduğu belirtiliyor.

TEKNİK HEYETİN KARARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Galatasaray teknik heyeti, Yunus Akgün'ün maç kadrosunda yer alıp almayacağına ilişkin kararını maç günü yapılacak son değerlendirme sonrası verecek. Oyuncunun kendini iyi hissetmesi tek başına yeterli görülmezken, sağlık raporlarının da bu kararı desteklemesi bekleniyor.

YUNUS AKGÜN'ÜN SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Yunus Akgün, 2024-2025 sezonunda Galatasaray formasıyla 25 resmi karşılaşmada görev aldı. Milli futbolcu bu süreçte 6 gol ve 6 asistlik katkı sağlayarak takımın hücum gücünde önemli bir rol üstlendi.