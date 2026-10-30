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Yoga yapmak günah mı, yoga haram mı?

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Yoga yapmak günah mı, yoga haram mı?
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Sağlıklı yaşam ve spor amacıyla son yıllarda giderek yaygınlaşan yoga, dini açıdan da sıkça tartışılan konular arasında yer alıyor. İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun okuyucularından gelen soruyu yanıtladığı köşe yazısının ardından “Yoga yapmak günah mı?” ve “yoga haram mı?” soruları yeniden gündeme geldi.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Sabah gazetesindeki köşesinde “Yoga yapmanın hükmü nedir?” sorusunu yanıtladı. Hatipoğlu, yoganın Hinduizm ve Budizm’de dini bir uygulama olarak varlığını sürdürdüğüne dikkat çekerek, bir Müslümanın başka bir dinin inanç ve ibadetlerine dayandığını bilerek yoga yapmasının uygun olmadığını ifade etti. İşte Hatipoğlu’nun yogaya ilişkin değerlendirmesi.

YOGA YAPMAK GÜNAH MI?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, yoganın yalnızca bedensel bir egzersiz olarak görülmesinin gerçeği tam olarak yansıtmadığını belirtti. Hatipoğlu’na göre bir Müslümanın, başka bir dinin inanç ve ibadetlerine dayandığını bilerek yoga yapması uygun değil.

HATİPOĞLU NE DEDİ?

“Kralın huzurunda tarihi savunma” başlıklı köşe yazısında okuyucularından gelen soruyu yanıtlayan Hatipoğlu, yoganın Hinduizm ve Budizm’de kişiye birtakım ilahi bilgiler ve yetenekler kazandırarak arınmasına ve hakikate ulaşmasına aracılık etmesi amacıyla uygulanan bir yöntem olduğunu hatırlattı. Hatipoğlu, son yıllarda Türkiye’de bedensel egzersiz ve psikolojik terapi görünümünde yaygınlaşan yoga merkezlerinin önemli bir kısmının kendilerini bu dinlerden ayrıştırarak faaliyet gösterdiğini belirtti. Ancak Hatipoğlu, yoganın “dini bir yönünün bulunmadığı” söyleminin tam olarak gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

“HİNT DİNLERİNDE DİNİ BİR UYGULAMA”

Hatipoğlu, değerlendirmesinde Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’ne (DİA) atıfta bulunarak, yoganın Hint dinlerinde dini bir uygulama olarak varlığını sürdürdüğünü ifade etti. Bu nedenle bir Müslümanın, yoganın başka bir dinin inanç ve ibadetlerine dayandığını bilerek bu uygulamayı yapmasının uygun olmadığını belirtti.

YOGA NEDİR?

Yoga, kökenleri binlerce yıl öncesine, Hindistan’a dayanan bir uygulama. Sanskritçe “birleştirmek” anlamına gelen “yuj” kökünden türeyen yoga, tarihsel olarak Hinduizm, Budizm ve Caynizm gibi Hint kökenli inanç geleneklerinde manevi bir disiplin olarak gelişti. Günümüzde ise dünyada yaygın olarak uygulanan modern yoga, büyük ölçüde beden duruşları, nefes çalışmaları ve rahatlama tekniklerine odaklanan bir egzersiz biçimi olarak biliniyor.

FARKLI GÖRÜŞLER DE BULUNUYOR

Yoganın dini açıdan değerlendirilmesi, din bilginleri arasında da tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bazı görüşler, yoganın kökenindeki dini unsurlara dikkat çekerek bu uygulamaya mesafeli yaklaşılması gerektiğini savunurken, bazı yorumlar ise yalnızca fiziksel egzersiz amacıyla ve herhangi bir dini ritüel içermeden yapılan hareketlerin farklı değerlendirilebileceğini öne sürüyor. Konuya ilişkin dini bir hüküm öğrenmek isteyenlerin, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi kanallarına başvurması öneriliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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