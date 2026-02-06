YKS BAŞVURU ÜCRETİ 2026: YKS TYT, AYT, YDT sınav ücreti ne kadar, son ödeme günü ne zaman?

YKS 2026 maratonu resmen başlıyor. Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için başvuru takvimi netleşirken, bu kez gündemde TYT, AYT ve YDT sınav ücretleri var. Adaylar, hangi oturum için ne kadar ödeme yapacaklarını ve sınav ücretlerinin son hangi tarihe kadar yatırılabileceğini öğrenmek istiyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ 2026 NE KADAR?

YKS 2026 başvuru ücreti henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Güncel ücret bilgisi, başvuruların başlamasıyla birlikte yayımlanacak olan ÖSYM başvuru kılavuzunda ilan edilecek. Geçtiğimiz yıl her bir oturum için ayrı ücretlendirme yapılmış ve 2025 YKS'de oturum başı ücret 450 TL olarak uygulanmıştı. 2026 yılı için belirlenecek yeni tutar, kılavuzun yayımlanmasının ardından netleşecek.

AYT BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için alınacak başvuru ücreti henüz belli olmadı. ÖSYM'nin yayımlayacağı 2026 YKS başvuru kılavuzuyla birlikte AYT oturumuna katılacak adayların ödemesi gereken ücret açıklanacak. Önceki yıllarda olduğu gibi AYT için ayrı bir ücretlendirme yapılması bekleniyor.

TYT BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Temel Yeterlilik Testi (TYT) başvuru ücreti 2026 yılı için henüz duyurulmadı. Tüm adaylar için zorunlu olan TYT'ye ilişkin ücret bilgisi, ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzda yer alacak. 2025 yılında TYT için oturum başına 450 TL ücret alınmıştı.

YDT BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Yabancı Dil Testi (YDT) başvuru ücreti de şu an için açıklanmış değil. YDT'ye yalnızca yabancı dil puanı ile tercih yapmak isteyen adaylar katılabiliyor. Bu oturum için uygulanacak ücret, diğer oturumlarda olduğu gibi ÖSYM'nin resmi başvuru kılavuzuyla kesinlik kazanacak.

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları 6 Şubat 2026 Cuma günü itibarıyla başlayacak. Adaylar başvurularını 2 Mart 2026 tarihine kadar ÖSYM'nin resmi başvuru sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvuru süresini kaçıran adaylar için ise 10-12 Mart 2026 tarihleri arasında geç başvuru imkânı sunulacak.

SON ÖDEME GÜNÜ NE ZAMAN?

YKS 2026 için son ödeme gününe ilişkin kesin tarih henüz açıklanmadı. Ödeme takviminin, başvuru kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte netleşmesi bekleniyor. Önceki yıllarda olduğu gibi adayların, normal başvuru döneminde başvurularını tamamladıktan sonra belirlenen süre içinde sınav ücretini yatırmaları gerekecek. Geç başvuru yapan adaylar ise geç başvuru tarihleri içinde ödeme işlemlerini tamamlamak zorunda olacak.