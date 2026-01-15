Türkiye iş dünyasında yeni bir dönem başlıyor. 2026-2027 dönemi için Türkiye Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) başkanlığına seçilen Ozan Diren, hem sanayi hem de girişimcilik vizyonuyla derneği yeni stratejik hedeflere taşıyacak isim olarak öne çıkıyor. Peki, Yeni TÜSİAD Başkanı Ozan Diren kimdir? Ozan Diren kaç yaşında, nereli, eşi kim? Detaylar haberimizde.

YENİ TÜSİAD BAŞKANI OZAN DİREN KİMDİR?

Ozan Diren, 1975 yılında Tokat'ta dünyaya geldi. Ailesi, Türkiye'nin önde gelen yerli içecek markalarından DİMES'in kurucusu olan dedesi Mustafa Vasfi Diren'e dayanmaktadır. Babası Orhan Ziya Diren'in izinden giderek, hem aile mirasını hem de iş dünyasındaki etkisini geliştirmiştir.

Eğitim hayatında da üstün başarılar elde eden Diren, 1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Lisans eğitiminin hemen ardından akademik kariyerine devam eden Diren, 1999 yılında ABD'de University of Hartford'tan Pazarlama alanında yüksek lisans derecesi aldı. Ayrıca İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü'nde Finans İhtisas Programı'nı tamamlayarak iş dünyasındaki yetkinliğini pekiştirdi.

OZAN DİREN KAÇ YAŞINDA?

Ozan Diren, 1975 doğumlu olması nedeniyle 2026 yılı itibarıyla 51 yaşındadır.

OZAN DİREN NERELİ?

Ozan Diren, Türkiye'nin Karadeniz bölgesine yakın Tokat şehrinde dünyaya gelmiştir.

OZAN DİREN EŞİ KİM?

Ozan Diren'in özel yaşamı hakkında bilinenler sınırlıdır ve özellikle eşinin kim olduğu konusunda kamuya açık detaylar çok azdır.

İŞ DÜNYASINDAKİ YÜKSELİŞİ

Ozan Diren, aile şirketi DİMES'te kariyerine erken yaşta başlamıştır. Şirketin tüm departmanlarında farklı kademelerde görev alarak operasyonel süreçleri detaylı şekilde öğrenen Diren, bugün DİMES'in CEO'su ve Diren Holding'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.