YENİ POLİS MAAŞLARI: Yeni polis maaşları ne kadar oldu? Ünvanlara göre yeni polis maaş tablosu!

Polis teşkilatında uzun süredir gündemde olan maaş ve çalışma sistemi reformu, hazırlanan yeni taslakla birlikte somut bir çerçeveye kavuşuyor. Polis Meslek Kanunu’nda yapılması planlanan değişiklikler yalnızca maaş kalemlerini değil, aynı zamanda çalışma saatlerini, vardiya düzenini ve ek ödeme sistemini de kökten dönüştürmeyi hedefliyor. Peki, yeni polis maaşları ne kadar oldu? Ünvanlara göre yeni polis maaş tablosu!

YENİ POLİS MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Yeni düzenlemeye göre polis maaşları yalnızca sabit gelir üzerinden değil, yapılan mesaiye bağlı olarak şekillenecek. Mevcut sistemde uygulanan sabit fazla mesai ödemesi kaldırılarak yerine saatlik ücret modeli getiriliyor. Bu değişiklikle birlikte polislerin aylık gelirleri, yaptıkları ek çalışma süresiyle doğrudan bağlantılı olacak.

Planlanan sistemde haftalık 40 saat ve aylık 160 saatlik çalışma süresi esas alınacak. Bu sürenin üzerindeki her saat için ek ücret ödenecek. Ancak bu ödemelerde bir üst sınır belirlenmiş durumda. Buna göre fazla mesai ödemesi en fazla 17 bin TL ile sınırlandırılacak.

Bu yeni model, özellikle yoğun çalışan birimlerde görev yapan polislerin gelirlerini artırabilecek bir yapı sunarken, daha az mesai yapan personelin ek gelirlerinde düşüş yaşanmasına neden olabilecek. Böylece uzun süredir tartışma konusu olan “eşit işe eşit ücret” eleştirilerinin de önüne geçilmesi hedefleniyor.

ÜNVANLARA GÖRE YENİ POLİS MAAŞ TABLOSU!

Yeni düzenlemeyle birlikte polislerin maaşları unvanlarına ve görev derecelerine göre farklı aralıklarda şekilleniyor. Açıklanan verilere göre net görev aylıkları, toplam gelir ve fazla mesai dahil maaşlar dikkat çekici seviyelere ulaşıyor.

Polis memuru (8/1) kadrosunda görev yapan personelin net görev aylığı 81.617 TL olarak belirtiliyor. Bu grubun aylık geliri 81.617 TL ile 90.000 TL arasında değişirken, fazla mesai eklendiğinde toplam maaş 98.617 TL ile 107.000 TL seviyesine yükseliyor.

Göreve yeni başlayan polislerde ise maaşlar derece ve kademeye bağlı olarak 77.000 TL ile 85.000 TL arasında değişiyor. Aynı aralıkta seyreden aylık gelirin, fazla mesai ile birlikte 94.000 TL ile 102.000 TL seviyesine çıktığı görülüyor.

Komiser kadrosunda bulunan personelin net görev aylığı 86.000 TL ile 95.000 TL arasında değişiyor. Mesai dahil edildiğinde toplam kazanç 103.000 TL ile 112.000 TL arasında hesaplanıyor.

Başkomiser (3/1) pozisyonunda görev yapanlar için net görev aylığı 89.214 TL olarak açıklanırken, aylık gelir 89.214 TL ile 100.000 TL arasında değişiyor. Fazla mesai ile birlikte bu rakam 106.214 TL ile 117.000 TL seviyesine ulaşıyor.

Emniyet müdürü kadrosunda ise net görev aylıkları 95.000 TL ile 115.000 TL arasında değişiyor. Bu grubun toplam maaşı fazla mesaiyle birlikte 112.000 TL ile 132.000 TL aralığına çıkıyor.

Özel birimlerde görev yapan trafik polisi ve yunus polisi için net görev aylıkları 85.000 TL ile 95.000 TL arasında belirlenmiş durumda. Bu personelin toplam maaşı ise mesai ile birlikte 102.000 TL ile 112.000 TL arasında değişiyor.

YENİ VARDİYA MODELİ VE ÇALIŞMA SİSTEMİ

Taslak düzenlemenin en dikkat çeken başlıklarından biri de vardiya sisteminde yapılacak değişiklikler. Yeni modele göre polisler 12 saat görev yapacak ve ardından 36 saat dinlenecek. Bu sistemle birlikte haftalık çalışma süresinin 42 ila 45 saat arasında dengelenmesi planlanıyor.

Bu vardiya düzeni, hem personelin dinlenme süresini artırmayı hem de sahadaki verimliliği yükseltmeyi amaçlıyor. Aynı zamanda düzensiz çalışma saatlerinden kaynaklanan fiziksel ve psikolojik yıpranmanın azaltılması da hedefleniyor.

ÖZLÜK HAKLARINDA GENİŞ KAPSAMLI DÖNÜŞÜM

Hazırlanan taslak yalnızca maaş ve mesai düzenlemeleriyle sınırlı kalmıyor. Polislerin statüsü, sosyal hakları ve genel özlük haklarını kapsayan daha geniş bir reform paketi de gündemde yer alıyor. Bu kapsamda teşkilat içindeki görev dağılımı, kariyer basamakları ve haklar konusunda yeni düzenlemelerin yapılması bekleniyor.