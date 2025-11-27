Yemek kartlarına ne kadar zam yapılacak? 2026 yemek kartı ücretlerine yüzde kaç zam yapılacağı belli oldu mu?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı 2025 yılı yeniden değerleme oranı, 2026 yemek kartı ücretlerine yapılacak zammın boyutunu netleştirdi. Çalışanların merakla beklediği bu artışla günlük yemek kartı ücreti önemli ölçüde yükselecek. Yapılacak zam oranı ve yeni tutar detayları haberimizin devamında yer alıyor.

2026 YEMEK KARTLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı 2025 yılı yeniden değerleme oranına göre, 2026 yılında yemek kartlarına 61,2 TL zam yapılacak. Bu artış, 2025 yılında günlük 240 TL olan yemek kartı ücretine uygulanacak ve çalışanların günlük alabilecekleri yemek desteğini artıracak. Yapılan zam, Vergi Usul Kanunu çerçevesinde belirlenen resmi oran doğrultusunda hesaplanmıştır ve işverenler tarafından çalışanlara sağlanabilecek gelir vergisi istisnası kapsamında geçerlidir.

2026 YEMEK KARTINA YAPILACAK OLAN ZAMIN YÜZDESİ BELLİ OLDU MU?

Evet, 2026 yılı yemek kartı zammının yüzdesi %25,49 olarak belirlendi. Bu oran, Türkiye İstatistik Kurumu'nun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verileri dikkate alınarak hesaplandı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de ilan edildi. Önceki yıla göre daha düşük bir oran olsa da, çalışanların alım gücünü artıracak önemli bir artış olarak değerlendiriliyor.

2026 YEMEK KARTI NE KADAR OLACAK?

2025 yılı günlük yemek kartı ücreti 240 TL idi. Yeniden değerleme oranı olan %25,49 uygulanınca, 2026 yılında günlük yemek kartı ücreti 301,2 TL seviyesine yükselecek. Bu tutar, çalışanların yemek giderlerinde kullanabileceği maksimum destek miktarını temsil ediyor ve işverenler tarafından sağlanabilecek gelir vergisi muafiyeti kapsamında uygulanacak.

2025'TE YEMEK KARTI ÜCRETİ NE KADARDI?

2025 yılında günlük yemek kartı istisna tutarı 240 TL olarak belirlenmişti. Bu miktar, çalışanlara sağlanan yemek yardımı desteğinin üst sınırını gösteriyordu ve işverenler tarafından gelir vergisinden muaf olarak çalışanlara sunulabiliyordu. 2026'da uygulanacak zam ile birlikte bu tutar artmış oldu ve çalışanların günlük yemek desteği daha yüksek seviyeye taşındı.