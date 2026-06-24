Yargıtay emekli maaşı SON DAKİKA! Yargıtay SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklisi hakkında ne açıklama yaptı?

Türkiye’de milyonlarca vatandaşı ilgilendiren sosyal güvenlik sistemine ilişkin kritik bir yargı süreci, emeklilik hesaplamalarında yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Özellikle farklı dönemlerde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında çalışması bulunan sigortalılar için verilen Yargıtay kararı, emeklilik hakkı ve maaş hesaplamaları açısından emsal niteliği taşıyor. Peki, Yargıtay SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklisi hakkında ne açıklama yaptı? Detaylar...

YARGITAY EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA!

Emeklilik sistemine ilişkin son dakika gelişmesi, farklı sigorta kollarında çalışan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından verilen karar, özellikle son 7 yıllık hizmet süresine göre yapılan emeklilik sınıflandırmasının bazı durumlarda hak kaybı oluşturabileceğine dikkat çekti.

Karara konu olayda, uzun yıllar boyunca hem SSK, hem Bağ-Kur hem de Emekli Sandığı kapsamında prim ödeyen bir vatandaşın emeklilik talebi SGK tarafından reddedilmişti. Gerekçe olarak ise son 7 yıl içinde en fazla Bağ-Kur priminin bulunması gösterilmiş ve kişinin Bağ-Kur şartlarına göre emekli olması gerektiği belirtilmişti.

Ancak bu durum, emekli maaşının düşmesine ve emeklilik sürecinin uzamasına neden olmuş, dosya yargıya taşınmıştır. Yargıtay’ın verdiği karar, bu tür hesaplamalarda vatandaşın lehine olan sigortalılık statüsünün dikkate alınabileceği yönünde önemli bir emsal oluşturmuştur.

YARGITAY SSK, BAĞ-KUR, EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİSİ HAKKINDA NE AÇIKLAMA YAPTI?

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun değerlendirdiği dosyada, sigortalı kişinin çalışma hayatı boyunca farklı kurumlarda prim ödemesi yaptığı ve bu hizmetlerin toplamda 9000 günü aştığı tespit edildi. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu, son 7 yıllık hizmet yoğunluğunu gerekçe göstererek Bağ-Kur statüsünü esas almıştı.

Mahkeme sürecinde ilk olarak İş Mahkemesi, sigortalının iradesinin esas alınması gerektiğini belirterek SSK ve Emekli Sandığı günlerinin dikkate alınmasına hükmetti. İstinaf mahkemesi bu kararı onasa da, SGK’nın itirazı üzerine dosya Yargıtay’a taşındı.

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi teknik gerekçelerle kararı bozsa da, süreç Hukuk Genel Kurulu’na taşındığında kritik bir karar çıktı. Kurul, sigortalının lehine olan hizmet birleştirme yönteminin uygulanabileceğini ve vatandaşın mağdur edilmemesi gerektiğini belirterek yerel mahkemenin kararını onadı.

Bu karar, farklı statülerde çalışan vatandaşların emeklilik hesaplamalarında daha esnek ve hak temelli bir yaklaşımın önünü açtı.

EMSAL NİTELİĞİNDEKİ DOSYA NASIL BAŞLADI?

Karara konu olan olayda sigortalı vatandaş:

6730 gün SSK kapsamında,

450 gün Emekli Sandığı kapsamında,

2092 gün Bağ-Kur kapsamında prim ödemesi yaptı.

2002 yılında emeklilik başvurusu yapan vatandaş, SSK şartlarını fazlasıyla karşılamasına rağmen SGK tarafından Bağ-Kur ağırlığı gerekçe gösterilerek daha ağır şartlara tabi tutuldu. Bu durum hem emekliliğin gecikmesine hem de bağlanan maaşın düşmesine yol açtı.

YARGITAY KARARININ SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNE ETKİSİ

Uzmanlara göre bu karar, emeklilik sisteminde “statü üstünlüğü” tartışmasını yeniden gündeme taşıdı. Özellikle SGK’nın hizmet birleştirme uygulamalarında, vatandaşın aleyhine olan hesaplamaların mutlak şekilde uygulanamayacağı vurgulandı.

Karar, şu açıdan kritik görülüyor:

Farklı sigorta kollarının birleştirilmesinde esneklik

Vatandaş lehine yorum ilkesinin güçlenmesi

Emeklilik maaşı hesaplamalarında hak kaybının önlenmesi

Uzun yıllara yayılan çalışma hayatında adaletin sağlanması

HUKUKİ DEĞERLENDİRME VE EMSAL KARARIN ÖNEMİ

Yargıtay’ın verdiği bu karar, sadece bireysel bir davayı değil, aynı zamanda Türkiye’de milyonlarca sigortalıyı ilgilendiren yapısal bir sorunu da gündeme taşıdı.

Özellikle SGK Başuzmanı İsa Karakaş’ın değerlendirmelerine göre, bu karar emeklilikte “hak ve irade” ilkesini ön plana çıkararak vatandaşların daha adil bir sistemle emekli olmasına kapı aralıyor.