Umman nerede? Umman'a nasıl gidilir, iş imkanları nasıl?

Orta Doğu'nun yükselen ülkeleri arasında yer alan Umman, son dönemde hem turistik cazibesi hem de sunduğu ekonomik fırsatlarla dikkat çekiyor. Coğrafi konumu, ulaşım olanakları ve yabancılara yönelik iş imkanları merak edilirken, "Umman nerede?", "Umman'a nasıl gidilir?" ve "Umman'da çalışmak mümkün mü?" soruları arama motorlarında öne çıkıyor. Umman'a dair konumundan ulaşım yollarına, çalışma hayatına ilişkin merak edilen tüm başlıklar haberin devamında yer alıyor.

UMMAN NEREDE?

Umman, Orta Doğu'da Arap Yarımadası'nın güneydoğusunda yer alan bir ülkedir. Kuzeybatısında Birleşik Arap Emirlikleri, batısında Suudi Arabistan, güneybatısında ise Yemen bulunur. Doğusunda Umman Denizi ve Arap Denizi'ne kıyısı olan ülke, stratejik konumu sayesinde tarih boyunca ticaret yollarının önemli merkezlerinden biri olmuştur. Başkenti ve en büyük şehri Maskat'tır.

UMMAN'A NASIL GİDİLİR?

Umman'a Türkiye'den en kolay ulaşım yolu hava yoludur. İstanbul başta olmak üzere bazı şehirlerden Maskat Uluslararası Havalimanı'na direkt veya aktarmalı uçuşlar bulunmaktadır. Aktarmalı uçuşlar genellikle Körfez ülkeleri üzerinden yapılır. Havalimanından şehir merkezine taksi ve transfer hizmetleriyle kolayca ulaşım sağlanabilir.

UMMAN'A GİTMEK İÇİN VİZE GEREKLİ Mİ?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için Umman'a turistik seyahatlerde vize muafiyeti uygulanmaktadır. Türk vatandaşları, ön başvuru yapmadan 30 güne kadar vizesiz olarak Umman'da kalabilmektedir. Ayrıca 180 günlük süre içinde toplam 90 günü aşmamak şartıyla birden fazla giriş-çıkış hakkı da tanınmaktadır. Pasaportun en az 6 ay geçerli olması ve seyahat süresini kapsayan sağlık sigortası bulundurulması önerilmektedir.

UMMAN'DA İŞ İMKANLARI NASIL?

Umman'da iş olanakları özellikle enerji, petrol ve doğalgaz, inşaat, lojistik, turizm, sağlık ve eğitim sektörlerinde yoğunlaşmaktadır. Yabancı çalışanlar genellikle özel sektör ve uluslararası firmalarda istihdam edilmektedir. Ülkede çalışmak isteyen yabancıların, işveren aracılığıyla çalışma vizesi ve oturum izni alması gerekmektedir. Maaşlar sektöre ve pozisyona göre değişmekle birlikte, Körfez ülkeleri standartlarında rekabetçi seviyelerde seyretmektedir.