Türkiye'nin Dünya Kupası Kadrosu 2026! Milli takım kadrosunda kimler var?

A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası için belirlenen geniş aday kadrosu kamuoyuyla paylaşıldı. Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, turnuva hazırlıkları kapsamında hem İstanbul’da hem de ABD’de çalışmalarını sürdürecek.

MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI KADROSU

2026 FIFA Dünya Kupası’nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı’nın 35 kişilik geniş aday kadrosunda kaleci olarak Altay Bayındır, Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Muhammed Şengezer ve Uğurcan Çakır yer aldı. Savunma hattında ise Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek ve Zeki Çelik kadroya dahil edildi. Orta saha listesinde Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Aral Şimşir ve Arda Güler bulunurken, hücum hattında ise Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün ve Yusuf Sarı yer aldı.

Ay-yıldızlı ekip hazırlıklarına 22 Mayıs Cuma günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde başlayacak. Milli takım oyuncuları 29 Mayıs Cuma günü yeniden Riva’da kampa girecek ve İstanbul’da oynanacak Kuzey Makedonya karşılaşmasının ardından ABD’ye hareket edecek. Türkiye, Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçını 1 Haziran’da İstanbul’da Kuzey Makedonya ile oynayacak. İkinci hazırlık karşılaşması ise 7 Haziran’da ABD’nin Fort Lauderdale kentinde Venezuela’ya karşı yapılacak.

TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası’nda D Grubu’nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı’nın grup aşamasındaki maç programı da belli oldu. Türkiye, grup aşamasındaki ilk karşılaşmasını 14 Haziran’da Avustralya’ya karşı oynayacak. Ay-yıldızlı ekip ikinci grup maçında 20 Haziran’da Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Grup aşamasındaki son mücadelede ise Türkiye ile ev sahibi ABD 26 Haziran’da karşılaşacak.

ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran’da başlayacak ve 19 Temmuz’da sona erecek. Turnuva öncesinde teknik heyet ve futbolcular hazırlık sürecini hem Türkiye’de hem de ABD’de sürdürecek. Dünya Kupası kamp programı kapsamında milli takımın tüm çalışmaları TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde başlayacak, ardından hazırlık maçlarıyla süreç devam edecek.