Türkiye Sırbistan voleybol maçı hangi kanalda, CANLI nereden izlenir?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda yarı final mücadelesi için bugün Sırbistan ile sahaya çıkacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak ve müsabaka TRT 1'den ekranlara gelecek.

TÜRKİYE SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nın yarı final mücadelesinde A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Sırbistan, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda saat 16.00'da karşı karşıya gelecek. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde iki takımın da organizasyondaki performansı dikkat çekiyor. A Grubu'nda oynadığı 5 maçtan 4'ünü kazanan, yalnızca 1 maçta mağlup olan milli takım, son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0, çeyrek finalde ise Almanya'yı 3-1 mağlup ederek yarı final biletini aldı. Organizasyonda oynadığı 7 maçın 6'sını kazanan Türkiye, son Avrupa şampiyonu unvanıyla sahaya çıkacak.

Organizasyonun diğer yarı final mücadelesinde ise Polonya ile İtalya saat 19.00'da karşılaşacak. Aynı gün İstanbul'da oynanacak iki yarı final maçının ardından finale kalan takımlar belli olacak. Avrupa Şampiyonası'nın final karşılaşması 6 Eylül Pazar günü yine İstanbul'da oynanacak. Türkiye, tarihinde sekizinci kez çıktığı yarı finalde 2015, 2017, 2019, 2021, 2023 ve 2026 yıllarında olmak üzere üst üste altıncı kez son 4 takım arasında yer aldı. Milli takım ayrıca 2003 ve 2011 yıllarında da yarı final oynamıştı.

TÜRKİYE SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Sırbistan ile oynayacağı yarı final mücadelesi TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Saat 16.00'da başlayacak karşılaşma öncesinde iki takımın da organizasyondaki yolculuğu izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Sırbistan, B Grubu'nu 5 maçta 5 galibiyetle lider tamamladıktan sonra son 16 turunda Hırvatistan'ı 3-1, çeyrek finalde ise Yunanistan'ı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Sırp ekibi, yarı finale kadar oynadığı 7 maçta rakiplerine yalnızca 2 set vererek organizasyondaki en iddialı takımlardan biri olarak sahaya çıkacak.

Avrupa şampiyonaları tarihinde 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalyası bulunan Türkiye, FIVB sıralamasında 3 numaralı takım olarak katıldığı organizasyonda seyircisi önünde mücadele edecek. Sırbistan'ın ise Avrupa şampiyonaları tarihinde 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyası bulunuyor ve son 4 finalde yer almış bir geçmişe sahip. İki takım daha önce 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde karşı karşıya gelmiş, Türkiye bu maçı 3-2 kazanarak şampiyonluğa ulaşmıştı. Bugünkü mücadele, iki takım arasındaki bu yakın rekabetin yeni bir perdesi olacak.