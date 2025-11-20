Türkiye Romanya'yı yenerse, elerse Dünya Kupası'na gidiyor mu? Türkiye Romanya'yı yenerse rakibi kim olacak, kiminle eşleşecek?

Haberler

Dünya Kupası hedefi doğrultusunda play-off etabına çıkan Milli Takım'ın ilk rakibi Romanya oldu. Peki Türkiye, Romanya'yı geçmesi halinde doğrudan Dünya Kupası'na mı gidecek? Romanya karşılaşmasının ardından Milli Takım'ın muhtemel rakibi kim olacak, hangi takımla eşleşecek?

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'na gidebilmek için play-off turunda Romanya ile karşı karşıya gelecek. Peki Türkiye, Romanya'yı mağlup eder veya turu geçerse Dünya Kupası bileti alabilecek mi? Ay-yıldızlılar, Romanya engelini aşarsa bir sonraki turda kimi rakip olarak görecek?

PLAY OFF RAKİBİMİZ BELLİ OLDU

E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan A Millî Takım, Dünya Kupası play-off turunda Romanya ile kozlarını paylaşacak. Milliler bu engeli aşarsa, Kosova ile Slovakya arasında oynanacak karşılaşmanın galibiyle final niteliği taşıyan ikinci maçta mücadele edecek. Play-off aşamasında toplam 16 ülke, dörderli gruplara ayrılarak dört farklı rota üzerinden tur atlamaya çalışacak.

A Millî Takımımız, sıralama avantajı sayesinde 1. torbada yer alacak ve yarı finalde Uluslar Ligi'nden gelen 4. torbadaki ekiplerden biriyle karşılaşacak. 2. torba takımları ise 3. torbadaki rakipleriyle eşleşecek. Yarı final maçlarında 1. ve 2. torba takımları sahaya kendi seyircisi önünde çıkacak. Final maçlarına ev sahipliği yapacak ülkeler ise kura çekimiyle belirlenecek.

MAÇ TAKVİMİ: 26–31 MART

Play-off turu, tek maç üzerinden oynanacak yarı final ve final etaplarından oluşacak. Bu karşılaşmalar 26 Mart 2026 ile 31 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak. Dört ayrı rota üzerinden finale yükselip rakibini mağlup eden dört ülke, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.

2026 AVRUPA ELEMELERİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

• A YOLU: İtalya – Kuzey İrlanda galibi / Galler – Bosna Hersek galibi

• B YOLU: Ukrayna – İsveç galibi / Polonya – Arnavutluk galibi

• C YOLU: Türkiye – Romanya galibi / Slovakya – Kosova galibi

• D YOLU: Danimarka – Kuzey Makedonya galibi / Çekya – İrlanda Cumhuriyeti galibi

