Türkiye Kuzey Makedonya hangi kanalda? Türkiye Kuzey Makedonya maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Türkiye Kuzey Makedonya hazırlık maçına saatler kaldı. Maç öncesi Türkiye Kuzey Makedonya maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Türkiye Kuzey Makedonya maçını hangi kanal veriyor? İşte Türkiye Kuzey Makedonya maçı yayın bilgisi haberimizde...

TÜRKİYE KUZEY MAKEDONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Kuzey Makedonya maçı ATV'den canlı olarak yayınlanacak. Türkiye Kuzey Makedonya maçını güncel frekans bilgileri ile ATV uydu yayını üzerinden şifresiz izleyebilirsiniz. Güncel ATV frekans bilgileri şöyledir:

Frekans: 12053 Mhz

Symbol Rate: 27500

FEC: 5/6

Pol: Yatay (Horizontal)

TÜRKİYE KUZEY MAKEDONYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye Kuzey Makedonya maçı bu akşam saat 20.30'da başlayacak. Maç ATV'den canlı olarak izlenebilecek.