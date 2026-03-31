A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya’yı Ferdi’nin attığı kritik golle mağlup ederek finale yükseldi. Bu önemli zafer, Türkiye'nin 24 yıllık Dünya Kupası hasretini sona erdirme yolunda büyük bir adım olarak kayıtlara geçti. Şimdi gözler, finaldeki rakip Kosova’ya çevrildi. Peki Türkiye Kosova’yı yenerse Dünya Kupası’na katılıyor mu? İşte detaylar.

TÜRKİYE KOSOVA'YI YENERSE DÜNYA KUPASI'NA KATILIYOR MU?

A Milli Takımımız, bugün saat 21.45’te deplasmanda Kosova ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmayı geçtiğimiz takdirde Türkiye, 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası biletini garantilemiş olacak.

Kosova, yarı finalde Slovakya’yı 4-3’lük skorla yenerek finale yükselmişti ve zorlu bir rakip olarak karşımıza çıkacak. Türkiye’nin bu maçı kazanması halinde, D Grubu’ndaki rakipleriyle turnuvada mücadele etme fırsatı doğacak.

D GRUBU

Türkiye’nin Dünya Kupası’nda yer alması halinde karşılaşacağı grup, farklı futbol kültürlerini temsil eden takımlardan oluşuyor. D Grubu’nda mücadele edecek milli takımımız, üç kıtanın temsilcileriyle karşılaşacak.

EN GÜÇLÜ RAKİP ABD

Grubun en dikkat çeken ve güçlü seri başı ev sahibi avantajına sahip ABD olacak. ABD’nin sahip olduğu saha avantajı ve güçlü futbol yapısı, Türkiye’nin turnuva yolculuğunu zorlu hale getirecek.

DİĞER 2 RAKİP

Avustralya: Asya elemelerinden gelen ve disiplinli futbol anlayışıyla tanınan Avustralya, Türkiye için dikkat edilmesi gereken bir rakip.

Paraguay: Güney Amerika’nın sert ve agresif savunmasıyla bilinen Paraguay, gruptaki ikinci kıta temsilcisi olarak millilerimizi test edecek.

Türkiye, D Grubu’ndan çıkmak için bu üç farklı kıtanın temsilcilerine karşı ter dökecek ve biletleri alındığı takdirde grup aşamasındaki fikstür şimdiden netleşmiş olacak.

TÜRKİYE’NİN DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?

D Grubu’nda Türkiye’nin maç takvimi de netleşti. A Milli Takım, grup aşamasında yoğun ve stratejik bir mücadele verecek.

İlk maç: 13 Haziran – Türkiye vs Avustralya

İkinci maç: 19 Haziran – Türkiye vs Paraguay

Üçüncü ve kritik maç: 25 Haziran – Türkiye vs ABD

Bu tarihler, Türkiye’nin Dünya Kupası’ndaki kaderini belirleyecek maçları temsil ediyor. Özellikle ABD karşılaşması, hem grup hem de turnuva açısından kritik öneme sahip.