Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye- Kırgızistan Gençlik Değişim Programı, 12 Nisan – 17 Nisan 2026 tarihleri arasında Bişkek'te düzenlenecek. Kırgızistan'ın başkentinde gerçekleştirilecek program; gönüllülük faaliyetleri, ortak proje üretimi ve kültürel etkileşim başlıklarında gençleri bir araya getirmeyi hedefliyor. Peki, Türkiye Kırgızistan Gençlik Değişimi Programı başvuru şartları neler, son başvuru tarihi ne zaman? Detaylar...

TÜRKİYE KIRGIZİSTAN GENÇLİK DEĞİŞİM PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Kırgızistan Gençlik Değişimi Programı başvuru şartları neler sorusu, programa katılmak isteyen gençler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Bakanlık tarafından açıklanan kriterler şu şekilde:

Yaş Aralığı

Başvuru tarihi itibarıyla 18–25 yaş arasında olmak gerekiyor. Bu kapsamda 01.01.2001 – 31.12.2008 tarihleri arasında doğmuş adaylar başvuru yapabilecek.

Eğitim Durumu

Adayların üniversitelerin lisans, ön lisans veya lisansüstü programlarında kayıtlı öğrenci olması ya da bu programlardan mezun olması şartı aranıyor.

Dil Yeterliliği

Asgari düzeyde İngilizce bilgisi isteniyor. Programa kabul edilmesi halinde adaylardan yabancı dil yeterliliğini belgelemeleri talep edilebilecek. Belge bulunmaması durumunda İngilizce mülakat yapılabilecek.

Uluslararası Temsil Kabiliyeti

Katılımcıların uluslararası platformda Türkiye'yi temsil edebilecek donanıma ve iletişim becerisine sahip olması gerekiyor.

Aktif Katılım

Sportif, kültürel ve sosyal etkinliklerde aktif rol almak önemli değerlendirme kriterleri arasında yer alıyor.

Gönüllülük Faaliyetleri

Gençlik merkezleri veya sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük faaliyetlerinde aktif rol almak ya da program sonrasında gönüllü çalışmalara katılacağını taahhüt etmek gerekiyor.

Sağlık ve Yasal Durum

Seyahate engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması ve yürürlükteki mevzuata göre herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak şartlar arasında yer alıyor.

TÜRKİYE KIRGIZİSTAN GENÇLİK DEĞİŞİM PROGRAMI SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Türkiye Kırgızistan Gençlik Değişimi Programı son başvuru tarihi ne zaman sorusunun yanıtı da netleşti.

Başvurular 2 Mart 2026 tarihinde başladı ve 6 Mart 2026 günü saat 23:59'a kadar devam edecek. Başvuru sürecinin oldukça kısa olması nedeniyle adayların işlemlerini son güne bırakmamaları önem taşıyor.

Başvurular yalnızca e-Genç çevrim içi başvuru sistemi üzerinden kabul edilecek. Fiziki başvuru veya farklı kanallardan yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacak.

GEREKLİ BELGELER VE PASAPORT ŞARTI

Başvurusu kabul edilen katılımcılardan elektronik ortamda şu belgeler talep edilecek:

Öğrenci belgesi veya diploma

Yabancı dil belgesi (varsa)

Adli sicil belgesi

Program kapsamında istenebilecek diğer belgeler

Pasaportu bulunmayan katılımcıların bir hafta içerisinde umumi (bordo) pasaport çıkarması gerekecek. Pasaport masrafları katılımcının kendisi tarafından karşılanacak.

Mevcut pasaportu olanların ise pasaport geçerlilik süresinin program bitiş tarihi itibarıyla en az 6 ay daha geçerli olması gerekiyor.

6 GÜNLÜK YOĞUN PROGRAM: TARİH, DOĞA VE ORTAK KÜLTÜR

Program yalnızca bir kültür gezisi değil; çok katmanlı bir gençlik etkileşim modeli sunuyor. İşte gün gün etkinlik takvimi:

1. Gün: Karşılama ve Kültürel Tanışma

Bişkek'e varışın ardından açılış ve tanışma toplantısı yapılacak. Program akışı, güvenlik bilgilendirmesi ve kültürel uyum süreci ele alınacak. Türkiye ve Kırgızistanlı gençler sunumlarla birbirlerini tanıyacak.

2. Gün: Ortak Tarihin İzinde Şehir Turu

Rehberli Bişkek şehir turunda şu noktalar ziyaret edilecek:

Ala-Too Meydanı

Manas Heykeli

Devlet Tarih Müzesi

Zafer Meydanı

Ayrıca Kırgızistan Ulusal Akademisi veya kültür merkezinde ortak Türk tarihi ve Manas Destanı üzerine sunum gerçekleştirilecek. Geleneksel el sanatları atölyesinde komuz tanıtımı ve keçe sanatı uygulamaları yapılacak.

3. Gün: Doğa ve Kimlik Bilinci

Ala Arça Milli Parkı ziyaret edilecek. Doğa yürüyüşü ve çevre bilinci atölyesi düzenlenecek. "Kültürel Mirasın Gelecek Nesillere Aktarımı" başlıklı gençlik çalışmaları atölyesi gerçekleştirilecek.

4. Gün: Issık Göl'de Ortak Yaşam Kültürü

Issık Göl çevresinde kültür gezisi yapılacak. Göçebe yaşam kültürü tanıtılacak, yurt (bozüy) deneyimi yaşanacak ve geleneksel Kırgız oyunları oynanacak. Akşam ise kültürel paylaşım gecesi düzenlenecek.

5. Gün: Eğitim ve Gelecek Perspektifi

Türkiye Maarif Vakfı okul ziyareti gerçekleştirilecek. Eğitim sistemleri karşılaştırması yapılacak ve öğrenciler arası etkileşim sağlanacak.

"Türk Dünyasında Gençlik ve Kültürel Diplomasi" başlıklı ortak proje atölyesi düzenlenecek. Gün, yerel pazar ziyareti ve veda gecesi ile tamamlanacak.

6. Gün: Değerlendirme ve Dönüş

Genel değerlendirme toplantısı yapılacak. Katılımcılara sertifikaları takdim edilecek ve Türkiye'ye dönüş uçuşu gerçekleştirilecek.