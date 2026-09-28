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Türkiye İtalya maçı hangi kanalda? Şifresiz kanalda yayınlanacak

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Türkiye İtalya maçı hangi kanalda? Şifresiz kanalda yayınlanacak
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek. Bursa'daki Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadelede ay-yıldızlı ekip, gruptaki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Karşılaşma öncesinde sakatlığı nedeniyle Fransa maçında forma giyemeyen Orkun Kökçü'nün İtalya karşısında da görev yapması beklenmiyor. Türkiye İtalya maçı hangi kanalda belli oldu. İşte Türkiye İtalya maçını verecek kanal...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci karşılaşmasında Bursa'da İtalya'yı konuk edecek. Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadelede İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver düdük çalacak. Peki,  Türkiye İtalya maçı hangi kanalda? İşte maçın detayları...

TÜRKİYE İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye ile İtalya arasındaki UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup karşılaşması bu akşam Bursa'daki Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda oynanacak. Mücadele saat 21.45'te başlayacak. 

Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ile James Mainwaring yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Darren England olacak.

A Milli Futbol Takımı, gruptaki ilk maçında Fransa ile karşı karşıya geldi ve sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. İtalya ise grubun ilk karşılaşmasında sahasında Belçika'ya 2-0 yenildi. Gruptaki diğer mücadelede Belçika ile Fransa, Brüksel'de karşılaşacak ve iki maç da aynı saatte başlayacak. Türkiye, İtalya karşılaşmasının ardından gruptaki üçüncü maçında 2 Ekim'de deplasmanda Belçika ile mücadele edecek.

TÜRKİYE İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye ile İtalya arasındaki karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyondan takip edecek futbolseverler, ATV'nin yayınını izleyebilecek. ATV'nin HD yayınları için yeni uydu değerleriyle ilgili bilgilendirme de paylaşıldı.

ATV'nin HD yayınlarını uydu üzerinden izlemek isteyenlerin uydu alıcılarında kanal araması yapması gerekiyor. Bunun için menü veya setup bölümünden kanal arama, manuel arama, kanal ekleme ya da el ile arama seçeneklerinden uygun olanın seçilmesi ve yeni frekans bilgilerinin girilmesi gerekmektedir. ATV için frekans değerleri şöyledir:

  • Frekans : 12207 Mhz
  • Symbol Rate : 27500
  • FEC : 3/4
  • Pol : Yatay (Horizontal)
  • Modülasyon Tipi : DVB-S2 8PSK
Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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