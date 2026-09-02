Türkiye Fransa maçı ne zaman, nerede oynanacak?

A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar A Ligi 2026/27 sezonundaki ilk maç programı belli oldu. Fransa, İtalya ve Belçika ile aynı grupta yer alan Ay-Yıldızlılar, eylül ve ekim dönemini kapsayan milli maç takviminde toplam dört karşılaşmaya çıkacak.

TÜRKİYE FRANSA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye ile Fransa arasındaki UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup karşılaşması, 25 Eylül 2026 Cuma günü saat 21.45'te oynanacak. A Milli Futbol Takımımızın tarihinde ilk kez yer alacağı Uluslar Ligi A Ligi'ndeki ilk karşılaşması olacak mücadelede Ay-Yıldızlılar, Fransa'yı kendi sahasında ağırlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre müsabakanın başlama saati Türkiye saati ile 21.45 olarak belirlendi.

FIFA'nın Uluslararası Maç Takvimi'nde yaptığı değişiklik nedeniyle 21 Eylül-6 Ekim arasındaki milli maç döneminde Türkiye toplam dört karşılaşma oynayacak. Milliler, Fransa maçının ardından 28 Eylül Pazartesi günü saat 21.45'te İtalya'yı ağırlayacak. Ay-Yıldızlılar daha sonra deplasmana çıkarak 2 Ekim Cuma günü Belçika, 5 Ekim Pazartesi günü ise İtalya ile karşı karşıya gelecek. Açıklanan programdaki dört karşılaşmanın tamamı TSİ 21.45'te başlayacak.

TÜRKİYE FRANSA MAÇI NEREDE OYNANACAK 2026?

Türkiye-Fransa karşılaşması Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 2026/27 sezonundaki ilk müsabakasında Fransa'yı Kocaeli'de ağırlayacak. 33 bin kişilik kapasiteye sahip Kocaeli Stadyumu, Ay-Yıldızlıların grubun ilk maçındaki buluşmasına ev sahipliği yapacak.

Kocaeli Stadyumu daha önce A Milli Futbol Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Gürcistan ile oynadığı karşılaşmaya da ev sahipliği yapmıştı. Türkiye söz konusu müsabakadan 4-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Fransa maçının ardından millilerin ikinci iç saha karşılaşması 28 Eylül'de İtalya'ya karşı Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanacak. Türkiye daha sonra 2 Ekim'de Belçika ile Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadyumu'nda, 5 Ekim'de ise İtalya ile Bologna'daki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda karşılaşacak.