Türkiye Çin voleybol maçı kaç kaç bitti, ne oldu? Voleybol maçını kim kazandı?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi Çin karşısında final mücadelesi verdi. İlk setten itibaren sayı üstünlüğünü eline alan milliler, karşılaşma boyunca üstünlüğünü korudu.

TÜRKİYE ÇİN VOLEYBOL MAÇI NE OLDU, KİM KAZANDI?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi final etabındaki yarı final karşılaşmasında ev sahibi Çin'i mağlup ederek finale yükseldi. Maçın ilk seti karşılıklı sayılarla başladı ve ilk 14 sayı 7-7 eşitlikle geçildi. Hücumdaki etkinliğini artıran Çin karşısında milliler, ön alanda Sinead Jack Kısal'ın katkısıyla 10. sayıya ilk ulaşan taraf oldu. Elif ve İlkin'in etkili oyunuyla farkı açan ay-yıldızlı ekip, skoru 12-19'a getirdi. Setin son bölümünde Hande Baladın'ın file önü hücumlarıyla üstünlüğünü sürdüren milli takım karşısında Çin, Yuanyuan Wang ile farkı 3 sayıya kadar indirdi. Çin'in servislerine hücumlarla karşılık veren Türkiye, ilk seti 21-25 kazandı.

İkinci setin başında ev sahibi Çin sayı üstünlüğünü korumaya çalışırken milli takım hücumlarla farkı kapattı ve 6-8'lik skorun ardından rakibine mola aldırdı. Arka alandaki boşlukları değerlendiren milliler, Zehra ve Vargas'ın sayılarıyla farkı artırarak skoru 12-18'e taşıdı. Setin kalan bölümünde üstünlüğünü sürdüren Türkiye, ikinci seti 15-25 kazanarak maçta avantajını artırdı. Üçüncü sette iki ekip de savunmada etkili bir mücadele sergiledi ve ilk 20 sayı 10-10 eşitlikle tamamlandı. Setin ilerleyen bölümünde sayı üstünlüğünü ele geçiren ay-yıldızlı ekip, 20-25'lik set sonucuyla karşılaşmayı tamamladı ve finalde Brezilya ile eşleşti.

TÜRKİYE ÇİN VOLEYBOL MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Türkiye ile Çin arasında oynanan 2026 FIVB Milletler Ligi yarı final karşılaşması, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 3-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Milliler, karşılaşmanın ilk setini 21-25 kazanarak maçta 1-0 öne geçti. İkinci sette hücumdaki üstünlüğünü artıran ay-yıldızlı ekip, rakibine 15 sayı izni verdi ve seti 15-25 tamamladı. Üçüncü setin ilk bölümünde skor 10-10'a kadar eşit ilerlese de milli takım, setin son bölümünde üstünlüğünü koruyarak 20-25'lik skorla galibiyete ulaştı.

Setlerde rakibine üstünlük kuran Türkiye, organizasyonun finalinde dünya 2 numarası Brezilya'nın rakibi oldu. Final karşılaşması yarın TSİ 14.30'da oynanacak. Organizasyondaki üçüncülük maçında ise yarı finalde elenen Çin ile İtalya karşılaşacak. Çin-İtalya üçüncülük mücadelesi yarın TSİ 10.30'da başlayacak.