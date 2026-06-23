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Türkiye ABD'yi yenerse gruptan çıkar mı?

Türkiye ABD'yi yenerse gruptan çıkar mı?
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Türkiye ABD'yi yenerse gruptan çıkar mı? A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’ndaki üçüncü ve son maçında ABD ile karşı karşıya gelecek. İlk iki karşılaşmada Avustralya ve Paraguay’a mağlup olan ay-yıldızlı ekip, grup aşamasındaki son sınavına puansız çıkacak. Türkiye’nin ABD maçı öncesindeki puan tablosu, ikili averaj hesapları ve D Grubu’ndaki sıralama ihtimalleri futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’nda ilk iki maçından puan çıkaramadı. Türkiye, grubun son karşılaşmasında ABD ile oynayacak.

ABD'Yİ YENERSEK GRUPTAN ÇIKABİLİR MİYİZ?

Türkiye, ABD karşısında galip gelse bile D Grubu’ndan çıkarak son 32 turuna yükselmeyecek. Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ilk maçında Avustralya’ya 2-0, ikinci maçında ise Paraguay’a 1-0 mağlup oldu. İlk iki karşılaşmadan puan alamayan milli takım, son maça çıkmadan önce üst tur şansını kaybetti. Dünya Kupası’nda eşit puanlı takımların sıralamasında ilk kriter olarak takımların kendi aralarında oynadıkları maçların sonuçları dikkate alındığı için Türkiye, puan eşitliği yaşanabilecek Avustralya ve Paraguay’ın gerisinde kaldı.

ABD maçında alınabilecek bir galibiyet, Türkiye’nin puan hanesine katkı yapacak ancak son 32 turu için yeterli olmayacak. Çünkü milli takım, grupta puan eşitliği ihtimalinde karşılaşabileceği Avustralya ve Paraguay’a mağlup oldu. Bu nedenle ikili averaj hesaplamasında iki rakibinin arkasında yer alan Türkiye’nin son maçtan galibiyetle ayrılması, grup sıralamasında üst tur bileti anlamına gelmeyecek. Ay-yıldızlı ekibin 2026 FIFA Dünya Kupası serüveni grup aşamasında tamamlanacak. 

ABD TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye ile ABD arasında oynanacak D Grubu son maçı 26 Haziran 2026 tarihinde yapılacak. Karşılaşma sabah saat 05.00’te başlayacak ve TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak. A Milli Futbol Takımı, turnuvadaki son maçında ABD karşısına çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, bu mücadeleyle grup aşamasındaki maç takvimini tamamlayacak.

ABD karşılaşmasının sonucu, Türkiye’nin son 32 turuna yükselmesi açısından değişiklik yaratmayacak. İlk iki maçta Avustralya ve Paraguay’a mağlup olan milli takım, D Grubu’nda puansız kaldı. Grup aşamasındaki son mücadele, Türkiye’nin turnuvadaki puan durumuna etki edecek. Ancak ikili averaj hesapları nedeniyle ay-yıldızlı ekibin üst tur ihtimali son maç öncesinde tamamen sona erdi.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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