Türker Veyaş halka arz ne zaman? Türker Vangölü Enerji halka kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

Türker Veyaş halka arz ne zaman? Türker Vangölü Enerji Yatırım A.Ş., elektrik dağıtımı ve perakende elektrik satışı alanındaki faaliyetleriyle halka arz kapsamında yatırımcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Şirket payları 136,00 TL sabit fiyat üzerinden talebe sunulacak. Halka arzın 12-13-14 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanırken, yatırımcıların gündeminde talep toplama tarihleri, kişi başına düşebilecek tahmini lot miktarı ve katılım endeksi uygunluğu bulunuyor. Peki, Türker Vangölü Enerji halka kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? Detaylar...

TÜRKER VEYAŞ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Türker Vangölü Enerji'nin halka arzında talep toplama işlemlerinin 12-13-14 Ağustos 2026 tarihlerinde yapılması planlanıyor.

Şirketin halka arz fiyatı 136,00 TL olarak belirlendi. Halka arz, sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Yatırımcıların üç günlük talep toplama sürecinde şirket paylarına ilişkin taleplerini iletmesi bekleniyor. Halka arz kapsamında ek satış hariç yaklaşık yüzde 11,47, ek satış dahil ise yaklaşık yüzde 13,67 halka açıklık oranına ulaşılması hedefleniyor.

TÜRKER VANGÖLÜ ENERJİ HALKA KAÇ LOT VERİR?

Türker Vangölü Enerji halka arzında yatırımcı başına düşecek lot miktarı, talebe katılan kişi sayısına göre değişecek. Bu nedenle kesin lot miktarı, halka arza katılım gösterecek yatırımcı sayısına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Verilen bilgiler doğrultusunda olası katılımcı sayılarına göre tahmini lot dağılımı şu şekilde hesaplanıyor:

200 bin katılımcı: 146 lot – 19.856 TL

300 bin katılımcı: 97 lot – 13.192 TL

400 bin katılımcı: 73 lot – 9.928 TL

500 bin katılımcı: 58 lot – 7.888 TL

600 bin katılımcı: 48 lot – 6.528 TL

700 bin katılımcı: 41 lot – 5.576 TL

800 bin katılımcı: 36 lot – 4.896 TL

900 bin katılımcı: 32 lot – 4.352 TL

Bu hesaplamalar, farklı katılımcı sayılarına göre oluşabilecek tahmini dağılımları gösteriyor. Dolayısıyla halka arza katılacak kişi sayısı değiştikçe yatırımcı başına düşebilecek lot miktarı da değişebilecek.

136,00 TL olarak belirlenen halka arz fiyatı üzerinden hesaplanan tutarlar da yatırımcının alabileceği tahmini lot sayısına göre farklılık gösteriyor.

TÜRKER VEYAŞ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Türker Vangölü Enerji'nin katılım endeksine uygun olmadığı açıklandı.

Bu nedenle şirketin halka arzına ilişkin yatırımcıların takip ettiği başlıklardan biri olan katılım endeksi uygunluğu konusunda verilen bilgi, şirketin katılım endeksine uygun olmadığı yönünde.

Türker Vangölü Enerji'nin halka arzında yatırımcıların takip ettiği temel bilgiler arasında talep toplama tarihleri, 136,00 TL olarak belirlenen halka arz fiyatı, olası lot dağılımı ve katılım endeksi uygunluğu öne çıkıyor.

Şirketin halka arzında talep toplama işlemlerinin 12-13-14 Ağustos 2026 tarihlerinde yapılması planlanırken, yatırımcı başına düşecek lot miktarı ise halka arza katılacak kişi sayısına göre değişebilecek.