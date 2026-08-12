Türker Vangölü Enerji halka arzı yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Halka arz kapsamında payların 136,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulması ve talep toplama işlemlerinin 12-13-14 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Yatırımcılar, halka arzın fiyatının yanı sıra kişi başına kaç lot dağıtılacağını ve VEYAS hissesinin katılım endeksine uygun olup olmadığını araştırıyor. Peki, Türker Vangölü Enerji kaç lot verir, halka arz fiyatı ne kadar? VEYAS halka arz katılım endeksine uygun mu? Detaylar...

TÜRKER VANGÖLÜ ENERJİ KAÇ LOT VERİR?

Türker Vangölü Enerji halka arzında bireysel yatırımcı başına düşecek lot miktarı, halka arza katılım gösterecek yatırımcı sayısına göre değişecek. Bu nedenle halka arz öncesinde yapılan hesaplamalar, kesin dağıtım miktarı değil, olası katılım senaryolarına göre ortaya çıkan tahmini lot miktarlarını gösteriyor.

Verilen hesaplamalara göre 150 bin kişinin katılım göstermesi halinde yaklaşık 195 lot dağıtılması bekleniyor. Bu miktarın 136 TL halka arz fiyatı üzerinden karşılığı 26 bin 520 TL oluyor.

250 bin katılım olması halinde yaklaşık 117 lot, yani 15 bin 912 TL tutarında pay alınabileceği hesaplanıyor. Katılımcı sayısının 350 bine çıkması durumunda yaklaşık 85 lot ve 11 bin 560 TL, 500 bin katılım senaryosunda ise yaklaşık 58 lot ve 7 bin 888 TL karşılığı oluşuyor.

700 bin kişinin katılması halinde yaklaşık 42 lot, 5 bin 712 TL karşılığına denk geliyor. 1,1 milyon katılımda yaklaşık 27 lot ve 3 bin 672 TL, 1,6 milyon katılımda yaklaşık 18 lot ve 2 bin 448 TL, 2,2 milyon katılımda ise yaklaşık 13 lot ve 1.768 TL değerinde pay dağıtılması öngörülüyor.

Bu hesaplamalar bireysel yatırımcı grubu için olası dağıtım miktarlarını gösteriyor. Nihai dağıtılacak lot sayısı, talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından kesinleşecek.

TÜRKER VANGÖLÜ ENERJİ HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Türker Vangölü Enerji halka arz fiyatı 136,00 TL olarak açıklandı. Böylece yatırımcıların talep ettikleri payların toplam tutarı, 136 TL üzerinden hesaplanacak.

136 TL fiyat üzerinden 10 lot için 1.360 TL, 20 lot için 2.720 TL, 50 lot için 6.800 TL ve 100 lot için 13 bin 600 TL tutarında ödeme karşılığı oluşuyor.

Türker Vangölü Enerji halka arzında talep toplama işlemleri 12-13-14 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Talep toplama saatleri 09.00-17.00 arasında olacak.

Halka arz fiyatının sabit olarak 136 TL açıklanması nedeniyle yatırımcıların talep etmek istedikleri lot miktarına göre yatırmaları gereken tutar da önceden hesaplanabiliyor. Ancak yatırımcının talep ettiği miktarın tamamının dağıtılacağı anlamına gelmiyor. Dağıtım miktarı, halka arza yönelik toplam talebin ardından ortaya çıkacak.

VEYAS HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

VEYAS halka arzının katılım endeksine uygun olmadığı belirtiliyor. Buna göre Türker Vangölü Enerji halka arzı, verilen bilgiler doğrultusunda katılım endeksi kriterlerini karşılamıyor.

Katılım endeksine uygunluk, özellikle katılım esaslarına göre yatırım yapmak isteyen yatırımcıların halka arz sürecinde takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Türker Vangölü Enerji için açıklanan bilgiye göre VEYAS halka arzı katılım endeksine uygun değildir.

Türker Vangölü Enerji halka arzında yatırımcıların dikkat ettiği temel bilgiler arasında 136,00 TL halka arz fiyatı, 12-13-14 Ağustos 2026 tarihli talep toplama süreci, 09.00-17.00 arasındaki talep toplama saatleri ve katılım sayısına göre değişen olası lot miktarları bulunuyor.

Nihai lot dağıtımının, talep toplama süreci tamamlandıktan sonra kesinleşmesi bekleniyor.