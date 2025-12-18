Asgari ücret pazarlıkları, her yıl milyonlarca çalışan için kritik öneme sahip. 2026 yılı için de TÜRK-İŞ ve diğer işçi konfederasyonlarının talepleri masada gündemi şekillendiriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikinci toplantı öncesinde yaptığı açıklamalarda, işçi kesiminin masada yer almaması konusuna açıklık getirdi ve TÜRK-İŞ ile HAK-İŞ'in taleplerini komisyona ileteceğini duyurdu. Peki, TÜRK-İŞ asgari ücret zam teklifi ne kadar? TÜRK-İŞ 2026 asgari ücret teklifini açıkladı mı? Detaylar...

TÜRK-İŞ ASGARİ ÜCRET ZAM TEKLİFİ NE KADAR?

2026 yılı için TÜRK-İŞ'in asgari ücret zam teklifi henüz resmi olarak açıklanmadı. Bakan Işıkhan'ın açıklamalarına göre, TÜRK-İŞ'in talep ve teklifleri komisyona iletilmiş olsa da, kamuoyu ile paylaşılacak rakamların henüz netleşmediği belirtiliyor.

Uzmanlar ve ekonomi analistleri, TÜRK-İŞ'in teklifinin mevcut enflasyon ve yaşam maliyetleri göz önünde bulundurularak hazırlanacağını öngörüyor. Özellikle gıda, kira ve enerji maliyetlerinde yaşanan artışlar, işçi temsilcilerinin taleplerini şekillendiren en önemli faktörler arasında yer alıyor.

Ayrıca TÜRK-İŞ'in geçmiş yıllardaki yaklaşımına bakıldığında, teklifin çalışanların alım gücünü korumaya yönelik olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle milyonlarca işçi ve aile, TÜRK-İŞ'in açıklayacağı rakamı yakından takip ediyor.

TÜRK-İŞ 2026 ASGARİ ÜCRET TEKLİFİNİ AÇIKLADI MI?

Şu ana kadar TÜRK-İŞ 2026 asgari ücret teklifini kamuoyuyla paylaşmış değil. Bakan Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in taleplerini alarak bunları komisyona ileteceğini ifade etti. Ancak, resmi bir teklif açıklanmadığı için kamuoyunda çeşitli beklenti ve tahminler oluşmuş durumda.

Bu noktada dikkat çeken bir başka konu ise işçi temsilcilerinin masada yer almamasıyla ilgili tartışmalar. Bakan Işıkhan, işçi kesiminin doğrudan toplantılara katılmamasına rağmen taleplerinin komisyona ulaştırılacağını belirterek, sürecin şeffaf bir şekilde ilerleyeceğini vurguladı.