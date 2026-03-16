Borsa İstanbul'da temettü verimi yüksek şirketler arasında yer alan Tüpraş, 2026 yılı temettü dağıtımıyla yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Şirketin genel kurulda onaylanan kâr dağıtım kararı kapsamında toplam 33 milyar TL temettü ödemesi yapılacak. Özellikle temettü odaklı yatırım stratejisi izleyen yatırımcılar, ödeme tarihleri ve hesaplara geçiş süresine ilişkin detayları yakından takip ediyor. Peki, Tüpraş (TUPRS) temettü ödemesi ne zaman yapılacak? Tüpraş temettü hesaplara ne zaman geçecek? Detaylar...

TÜPRAŞ (TUPRS) TEMETTÜ ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Borsa İstanbul'da işlem gören enerji devi Tüpraş (TUPRS), yatırımcılarına yapacağı temettü ödemesinin ilk taksit tarihini duyurdu. Şirketin açıklamasına göre ilk taksit temettü ödemesi 16 Mart 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Temettü ödemesi, şirketin genel kurulunda alınan karar doğrultusunda yapılacak. Bu kapsamda yatırımcılara dağıtılacak toplam temettü tutarı 33 milyar TL olarak açıklandı. Temettü dağıtımı iki taksit şeklinde planlanırken, ilk ödeme tarihi yatırımcılar açısından önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Temettü yatırımcıları açısından kritik olan bir diğer konu ise temettüden yararlanma şartı. Tüpraş'ın temettüsünden faydalanabilmek için yatırımcıların 13 Mart 2026 tarihli seans kapanışı itibarıyla TUPRS hisselerine sahip olması gerekiyordu. Bu tarihten sonra hisse alan yatırımcılar ise söz konusu temettü ödemesinden yararlanamıyor.

TÜPRAŞ TEMETTÜ HESAPLARA NE ZAMAN GEÇECEK?

Temettü ödemesi şirket tarafından belirlenen tarihte yapılmış olsa da, yatırımcı hesaplarına aktarım süreci Borsa İstanbul takas sistemi nedeniyle birkaç gün sürebiliyor. Bu sistemde temettü ödemeleri T+2 takas süresi ile yatırımcı hesaplarına yansıtılıyor.

Bu uygulama doğrultusunda 16 Mart 2026'da yapılacak temettü ödemesi, yatırımcıların hesaplarında 18 Mart 2026 Çarşamba günü kullanılabilir hale gelecek. Yani yatırımcılar temettü tutarını bu tarihten itibaren nakit olarak çekebilir ya da yeniden yatırım amacıyla kullanabilir.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin temettü ödemelerinde uygulanan T+2 sistemi, işlemlerin takas ve muhasebe süreçlerinin tamamlanmasını sağlamak amacıyla kullanılıyor. Bu nedenle temettü açıklanan tarihte dağıtılsa da, yatırımcıların hesaplarında kullanılabilir hale gelmesi iki iş günü sonrasında gerçekleşiyor.

TÜPRAŞ'IN HİSSE BAŞINA TEMETTÜ TUTARI

Tüpraş tarafından yapılan açıklamaya göre, ilk taksit kapsamında yatırımcılara dağıtılacak temettü tutarları şu şekilde belirlendi:

Brüt temettü: 10,38 TL

Net temettü: 8,82 TL

Şirketin paylaştığı verilere göre temettü dağıtım oranı brüt yüzde 1037,99, net yüzde 882,29 seviyesinde gerçekleşti. Bu oranlar, Tüpraş'ın temettü politikasının yatırımcı dostu yapısını ortaya koyan önemli göstergeler arasında değerlendiriliyor.

TUPRS TEMETTÜ VERİMİ NE KADAR?

Tüpraş'ın ilk taksit temettü ödemesi için hesaplanan temettü verimi yaklaşık yüzde 3,94 seviyesinde bulunuyor. Borsa İstanbul'da temettü verimi yüksek şirketler arasında yer alan Tüpraş, düzenli temettü ödemeleri nedeniyle özellikle uzun vadeli yatırımcıların portföylerinde önemli bir yer tutuyor.

Enerji sektörünün önde gelen şirketlerinden biri olan Tüpraş'ın açıkladığı bu temettü ödemesi, piyasada temettü yatırımcıları tarafından yakından takip edilirken, hisse performansı üzerinde de önemli bir referans olarak değerlendiriliyor.