TÜİK ARALIK 2025 ENFLASYON ORANI: TEFE TÜFE Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 6 aylık enflasyon farkı ne zaman belli olacak?

2025 yılının Aralık ayı enflasyon rakamları, özellikle memur ve emekli maaşlarının belirlenmesinde kritik öneme sahip. Ocak ayı ile birlikte maaş artışlarına dair beklentiler hız kazanırken, vatandaşlar "enflasyon ne zaman açıklanacak?" sorusunu gündemine aldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Aralık 2025 enflasyon oranları, hem kamu hem de özel sektör çalışanları için merak konusu oldu.

TÜİK ARALIK 2025 ENFLASYON ORANI

TÜİK'in her ay düzenli olarak açıkladığı enflasyon verileri, TEFE ve TÜFE üzerinden hesaplanıyor. Aralık 2025 enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, 6 aylık enflasyon farkı da kesinleşecek ve böylece memur ve emekli maaşlarındaki zam oranları netleşmiş olacak.

TEFE TÜFE ARALIK AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK verilerine göre enflasyon rakamları genellikle her ayın 3'ünde açıklanıyor. Ancak Aralık 2025 için durum farklı. 3 Ocak 2026 tarihi Cumartesi gününe denk geldiği için Aralık ayı enflasyonu, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü açıklanacak.

Bu açıklama, TEFE ve TÜFE rakamlarını da kapsayacak. TEFE (Toptan Eşya Fiyat Endeksi) ve TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) üzerinden açıklanacak oranlar, hem yıllık hem de aylık bazda ekonomik hareketliliği gösterecek.

Açıklamanın ardından 6 aylık enflasyon farkı hesaplanacak ve bu rakamlar, memur ve emekli maaşlarına doğrudan etki edecek.

2025 ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık 2025 dönemi için sektörel enflasyon beklentilerini yayımladı. Buna göre:

Piyasa katılımcıları için 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi %23,35, bir önceki aya göre 0,14 puan azalış gösterdi.

Reel sektör beklentisi %34,80, 0,90 puan düşüş kaydetti.

Hane halkı beklentisi ise %50,90, bir önceki aya göre 1,34 puan azalarak geriledi.

Ayrıca, gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı, bir önceki aya göre 0,30 puan azalarak %24,53 seviyesinde gerçekleşti. Bu veriler, ekonomik güven ve maaş artışı beklentilerini doğrudan etkileyen kritik göstergeler arasında yer alıyor.

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Aralık 2025 enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, 6 aylık enflasyon farkı da kesinleşecek. Bu fark, özellikle memur ve emekli maaşları için zam oranlarının hesaplanmasında kullanılacak.

6 aylık enflasyon farkının netleşmesiyle birlikte, maaş artışları Ocak ayı itibarıyla uygulanabilir hale gelecek. Vatandaşlar, açıklanan rakamlara göre hem kendi bütçelerini hem de gelecek döneme dair ekonomik planlarını yeniden şekillendirecek