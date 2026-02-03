Tuğba Danışmaz kimdir, diskalifiye mi oldu? Milli sporcu Tuğba Danışmaz kaç yaşında, nereli?

İstanbul'da düzenlenen Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası, kısa süreliğine spor gündemini sarstı. Milli atletler Tuğba Danışmaz ve Sedef Çevik arasında yaşanan fiziksel tartışma, organizasyonu durdurdu ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Olayın ardından pek çok kişi, "Tuğba Danışmaz kimdir?" sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Tuğba Danışmaz diskalifiye mi oldu? Tuğba Danışmaz neden diskalifiye oldu? Milli sporcu Tuğba Danışmaz kaç yaşında, nereli? Detaylar...

TUĞBA DANIŞMAZ KİMDİR?

Tuğba Danışmaz, 1999 doğumlu ve Ankara asıllı bir milli atlet olarak Türkiye atletizminin yıldız isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Uzun atlama ve üç adım atlama branşlarında ülkemizi ulusal ve uluslararası arenada temsil ediyor. ENKA Spor Kulübü bünyesinde yarışan Danışmaz'ın antrenörlüğünü Cahit Yüksel üstleniyor.

Tuğba Danışmaz, kısa sürede elde ettiği başarılarla Türkiye'de ve uluslararası arenada dikkat çekti:

2018 Balkan 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası: Üç adım atlamada 5. oldu.

2019 Türkiye Süper Ligi – Bursa Ayağı: 13,80 metre ile 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırdı.

2019 Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası (Gävle, İsveç): Üç adım atlamada gümüş madalya kazandı ve kendi ülke rekorunu geliştirdi.

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası: 14,31 metre ile Türkiye rekorunu kırarak altın madalya aldı.

2024 Avrupa Atletizm Şampiyonası (Roma, İtalya): Elemelerde 14,27 metre atlayarak finale yükseldi; finalde 14,57 metre atlayıp Türkiye rekorunu güncelledi ve Paris Olimpiyatları kotasını kazandı.

Bu başarılar, Tuğba Danışmaz'ı hem ulusal hem de uluslararası atletizmde Türkiye'nin en yetenekli sporcularından biri haline getirdi.

TUĞBA DANIŞMAZ DİSKALİFİYE Mİ OLDU, NEDEN?

02 Şubat 2026 tarihinde İstanbul'da düzenlenen Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası, Tuğba Danışmaz ve Sedef Çevik arasında yaşanan kavga nedeniyle kısa süreliğine durdu. Hakemler her iki milli sporcuyu da diskalifiye etti.

Olay, sosyal medyada ve spor haberlerinde geniş yankı buldu. Türkiye Atletizm Federasyonu, olayın ardından her iki sporcu hakkında disiplin soruşturması başlattı. Bu süreç, Tuğba Danışmaz'ın kariyerinde geçici bir gündem oluşturdu ancak sporcunun önceki başarıları ve uluslararası arenadaki performansı, olayın atletizmin önündeki etkisini sınırladı.

MİLLİ SPORCU TUĞBA DANIŞMAZ KAÇ YAŞINDA?

Tuğba Danışmaz, 1999 doğumlu olduğuna göre 2026 yılı itibarıyla 27 yaşındadır.

TUĞBA DANIŞMAZ NERELİ?

Tuğba Danışmaz, Ankara doğumlu ve Ankara asıllı bir milli atlet olarak tanınıyor. ENKA Spor Kulübü'nde yarışan sporcu, hem Türkiye'yi hem de kulübünü ulusal ve uluslararası platformlarda başarıyla temsil ediyor.