ABD Başkanı Donald Trump, küresel ticarette dikkat çekici bir adım atarak ABD'nin diğer ülkelerden ithal ettiği ürünlere uygulanan küresel gümrük vergisi oranını artırdı. Bu hamle, uluslararası ticaret dengeleri ve ekonomik ilişkiler açısından büyük önem taşıyor. Peki, Trump küresel vergi oranını kaça çıkardı? Amerika Türkiye'ye ne kadar vergi uyguladı? Detaylar...

TRUMP KÜRESEL VERGİ ORANINI KAÇA ÇIKARDI?

Donald Trump, daha önce yüzde 10 olarak uygulanan küresel vergi oranını yüzde 15'e yükseltti. Başkan Trump, 1974 Ticaret Yasası'nın 122. Bölümü uyarınca bu adımı attığını belirtti.

Trump, yaptığı açıklamada, "Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15'e çıkarıyorum" ifadelerini kullandı. Bu artış, ABD'nin tüm ülkelere uyguladığı küresel gümrük vergisinde önemli bir yükselişi temsil ediyor ve özellikle ithalat maliyetlerini etkileyen bir unsur olarak dikkat çekiyor.

YÜKSEK MAHKEME VE TARİFE KARARI

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA) başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetti. Trump ise kararın ardından alternatif yöntemlerle ticaret politikalarını güçlendireceğini duyurdu.

Başkan, mevcut IEEPA tarifelerinden daha güçlü yöntemlerin bulunduğunu belirterek, 301. Bölüm ve diğer maddeler kapsamında çeşitli soruşturmalar başlatacağını vurguladı.

AMERİKA TÜRKİYE'YE NE KADAR VERGİ UYGULADI?

Trump yönetiminin tarife politikaları sadece küresel genel vergi oranı ile sınırlı kalmadı; ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı vergi oranları da gündeme geldi.

ABD, Türkiye'den ithal edilen bazı ürünlere ek tarifeler uyguladı. Bu tarifeler, özellikle çelik, alüminyum ve belirli sanayi ürünlerinde yoğunlaştı. Trump yönetimi, Türkiye gibi ticaret ortaklarına yönelik tarifeleri artırarak, Amerikan şirketlerini ve ekonomisini koruma amacı güttü.

Bu önlemler, hem ithalat maliyetlerini artıran hem de Türkiye-ABD ticaret hacmini etkileyen kritik adımlar olarak yorumlandı.