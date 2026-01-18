Trabzonspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor Kocaelispor maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? CANLI MAÇ ANLATIMI!

Trabzon spor'un 18 Ocak Pazar günü Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda Kocaeli spor ile karşılaşacağı maç, Süper Lig heyecanını seven futbolseverler için büyük önem taşıyor. Karşılaşma saat 17.00'de başlayacak ve hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetiminde gerçekleşecek. Peki, Trabzon spor maçı hangi kanalda? Trabzon spor Kocaeli spor maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Detaylar...

TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçın yayın bilgileri, izleyiciler için en çok merak edilen konulardan biri. Bu bağlamda, Trabzon spor maçı hangi kanalda sorusu öne çıkıyor. Kocaeli spor - Trabzon spor mücadelesi, Türkiye'nin önde gelen spor kanallarından beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Futbolseverler maç öncesinde kanalın yayın akışını kontrol ederek kesintisiz bir izleme deneyimi yaşayabilir.

TRABZONSPOR KOCAELİSPOR MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR NEREDE İZLENİR?

Kocaelispor - Trabzonspor karşılaşması, Süper Lig'in kritik maçlarından biri olarak değerlendiriliyor. Her iki takımın ligdeki konumu ve güncel performansları, bu maçın önemini artırıyor.

Maçın yayın bilgileri şu şekilde:

Tarih: 18 Ocak 2026, Pazar

Saat: 17.00

Stadyum: Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı

Hakem: Adnan Deniz Kayatepe

Yayın Kanalı: beIN SPORTS 1

Futbolseverler, beIN SPORTS 1 üzerinden karşılaşmayı canlı olarak takip edebilecek. Ayrıca, beIN CONNECT gibi dijital platformlar üzerinden de canlı yayın erişimi sağlanabiliyor. Böylece maç, ister televizyon ekranından ister mobil cihazlar üzerinden izlenebilir.