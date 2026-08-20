Trabzonspor Ferençvaroş maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Trabzonspor Ferençvaroş golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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TRABZONSPOR FERENÇVAROŞ MAÇI KAÇ KAÇ?

Trabzonspor Ferençvaroş maçı 1-0'lık Ferençvaroş üstünlüğüyle devam ediyor.

TRABZONSPOR FERENÇVAROŞ MAÇI CANLI İZLE

Trabzonspor Ferençvaroş maçını ATV'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR FERENÇVAROŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Ferençvaroş maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başlayacak.

TRABZONSPOR FERENÇVAROŞ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Trabzonspor Ferençvaroş maçı Trabzon şehrinde bulunan Papara Park isimli stadyumda oynanacak.