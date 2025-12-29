Toplu taşımaya zam gelecek mi? 2026'da otobüs, metro, metrobüs, Marmaray'a zam gelecek mi?

İstanbul'da 2026 yılı yaklaşırken vatandaşların gündeminde toplu taşıma ücretleri yer alıyor. Otobüs, metro, metrobüs ve Marmaray gibi hatlarda zam olup olmayacağı merak konusu. Peki, 2026 yılında toplu taşımada ücretler artacak mı? Yeni tarifeler ne zaman açıklanacak? Şehirde yolculuk planlayanlar bu soruların cevabını araştırıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA ZAM GELECEK Mİ?

2026 yılında İstanbul'daki toplu taşıma ücretlerine ilişkin resmi bir zam açıklaması henüz yapılmadı. Yetkililer, tarifelerde artış olup olmayacağı konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

OTOBÜSE ZAM GELECEK Mİ?

Otobüs ücretlerinde 2026'da zam yapılacağına dair kesin bir bilgi bulunmuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi açıklamaları takip edilmelidir.

METROYA ZAM GELECEK Mİ?

Metro ücretleriyle ilgili olarak 2026 yılı için henüz resmi bir zam kararı açıklanmadı. Güncel tarifeler geçerliliğini koruyor.

METROBÜSE ZAM GELECEK Mİ?

Metrobüs hattında 2026 için ücret artışı yapılacağı yönünde resmi bir açıklama yok. Mevcut fiyatlar uygulanmaya devam ediyor.

MARMARAY'A ZAM GELECEK Mİ?

Marmaray sefer ücretlerine 2026 yılında zam yapılacağına dair resmi bir duyuru bulunmamaktadır. Mevcut tarifelerle yolculuk devam etmektedir.