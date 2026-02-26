TOKİ Van Edremit hak sahipleri (TAM İSİM LİSTESİ): TOKİ Van kura sonuçları nasıl öğrenilir?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 250.000 Sosyal Konut Projesi, Türkiye genelinde binlerce vatandaşı ev sahibi yapmayı amaçlıyor. Bu projeler arasında özellikle Van Merkez ve Edremit bölgesi büyük bir ilgi görüyor. Van Edremit Kurubaş Mahallesi'nde inşa edilen 1112 adet konut projesinde toplam 1120 konut için hak sahiplerinin belirlenmesi amacıyla kura çekilişi düzenlendi. Peki, TOKİ Van kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Van hak sahipleri isim listesi haberimizde.

TOKİ VAN HAK SAHİPLERİ (TAM İSİM LİSTESİ)

TOKİ Van hak sahipleri (TAM İSİM LİSTESİ), Van Merkez ve Edremit bölgelerinde konut sahibi olmaya hak kazanan vatandaşların isimlerini içeriyor. Bu liste, 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında Van'da başvuru yapan ve kura çekilişi sonucunda konut almaya hak kazanan kişiler için hazırlandı.

Hak sahipleri listesi, TOKİ'nin resmi internet sitesi ve bağlı kamu duyuruları üzerinden açıklanıyor. Listeyi inceleyerek, başvuru bilgilerinizin doğruluğunu ve kura sonucu hak kazanan isimleri görebilirsiniz.

Listeyi görüntülemek için:

TOKİ'nin resmi web sitesi üzerinden Van Merkez ve Edremit projeleri sayfasına gidin.

Kura sonuçları bölümünde "TOKİ Van hak sahipleri (TAM İSİM LİSTESİ)" linkine tıklayın.

Açılan PDF veya çevrimiçi ekranda isimlerinizi sorgulayın.

Bu liste, hak sahiplerinin konutlarını belirlemesi ve ilerleyen aşamalarda tapu teslimi işlemlerinin başlaması açısından kritik öneme sahiptir.

TOKİ VAN HAK SAHİPLERİ (TAM İSİM LİSTESİ) İÇİN TIKLA!

TOKİ VAN KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Van kura sonuçları nasıl öğrenilir? sorusu, Van'daki başvuru sahipleri için en çok merak edilen konuların başında geliyor. Van Edremit Kurubaş Mahallesi'ndeki 1112 adet konut projesi için yapılan kura çekilişi, yoğun bir katılım ile tamamlandı ve saat 11:00 itibarıyla sonuçlar ilan edildi.

Kura sonuçlarını öğrenmek için izlenecek adımlar:

TOKİ resmi web sitesinde yer alan "Kura Sonuçları" ekranına giriş yapın.

Van Edremit 250 bin sosyal konut projesi bölümünü seçin.

TC kimlik numarası veya başvuru numaranız ile sorgulama yapın.

Ekranda isminiz listeleniyorsa, konut almaya hak kazandınız demektir.

Kura sonuçları, ayrıca yerel basın ve TOKİ'nin sosyal medya hesapları üzerinden de duyurulmaktadır.

VAN EDREMİT 250 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ

Van Edremit Kurubaş Mahallesi'ndeki 1112 adet konut projesi, TOKİ'nin Türkiye genelinde hayata geçirdiği 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında önemli bir model olarak öne çıkıyor. Toplam 1120 konut, hak sahipleri belirlenerek dağıtılacak ve böylece bölgede konut talebine önemli bir çözüm sağlanacak.

Projede öncelik, sosyal konut başvurusu yapmış ve kurada şansını denemiş olan vatandaşlara veriliyor. Kurada ismi çıkanlar, TOKİ tarafından yapılacak bilgilendirmeler doğrultusunda ev sahibi olma sürecini tamamlayacak.