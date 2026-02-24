TOKİ Uşak kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı: 2.558 Bursa TOKİ sonuçları hak sahipleri!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen 500 Bin Konut Projesi kapsamında Uşak ili için gerçekleştirilen hak sahibi belirleme kurası sona erdi ve isim listesi erişime açıldı.

TOKİ UŞAK KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Uşak kura çekilişi, bugün saat 11.00'de Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda yapıldı. Çekiliş, şeffaflık ilkesi doğrultusunda canlı yayınla kamuoyuna sunuldu.

Kura süreci, YouTube üzerinden canlı olarak yayımlandı ve başvuru sahipleri sonuçları eş zamanlı takip etme imkânı buldu. Böylece hak sahipliği belirleme işlemleri resmi ve açık bir şekilde tamamlandı.

Uşak genelinde toplam 2 bin 558 konut için hak sahipleri kura yöntemiyle belirlendi. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte sonuç sorgulama ekranı da erişime açıldı.

TOKİ UŞAK KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından en çok araştırılan konuların başında isim listesine nasıl ulaşılacağı geliyor.

TOKİ Uşak kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı, e-Devlet sistemi üzerinden erişime açıldı. Hak sahipliği durumunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, kişisel bilgileriyle sisteme giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebiliyor.

Sorgulama işlemi için izlenecek adımlar şu şekilde:

e-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılır.

TOKİ hizmetleri bölümüne girilir.

"Kura Sonucu Sorgulama" ekranı üzerinden başvuru durumu kontrol edilir.

Kurada hak sahibi olan vatandaşların isimleri sistemde görüntülenirken, hak sahibi olamayan başvuru sahipleri de durumlarını aynı ekran üzerinden öğrenebiliyor.

TOKİ UŞAK KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

TOKİ UŞAK KONUT DAĞILIMI

Uşak genelinde inşa edilecek 2 bin 558 konutun ilçe bazlı dağılımı şu şekilde açıklandı:

Merkez: 1570 konut

Banaz: 300 konut

Eşme: 300 konut

Karahallı: 100 konut

Sivaslı: 94 konut

Sivaslı (Pınarbaşı): 94 konut

Ulubey: 100 konut

Bu dağılım, başvuru yoğunluğu ve planlanan yerleşim alanları dikkate alınarak belirlendi. En fazla konut, Uşak Merkez'de inşa edilecek.