TOKİ SİVAS KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ): TOKİ Sivas kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Sivas kura sonuçları isim listesi!

Türkiye genelinde "Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında gözler bu kez Sivas'a çevrildi. Binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği TOKİ Sivas kura çekimi, 23 Ocak 2026 Cuma günü saat 14.00'te gerçekleştirildi. Kura çekimiyle birlikte Sivas genelinde inşa edilecek 3 bin 904 sosyal konut için asil ve yedek hak sahipleri belirlendi. Peki, TOKİ Sivas kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Sivas kura sonuçları isim listesi! Detaylar...

TOKİ SİVAS KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ)

TOKİ Sivas kura sonuçları, çekilişin tamamlanmasının ardından resmi prosedürlere uygun şekilde ilan edilecek. Kura sonuçları kapsamında 1+1 ve 2+1 konutlar için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içerisinde belirlenmiş oldu.

Hak sahiplerinin tam isim listesi, öncelikle TOKİ'nin resmi internet sitesi olan www.toki.gov.tr üzerinden kamuoyuyla paylaşılacak. Ardından noter onay sürecinin tamamlanmasıyla birlikte sonuçlar e-Devlet sistemi üzerinden erişime açılacak.

Bu aşamada vatandaşların dikkat etmesi gereken en önemli husus, yalnızca resmi kanallar üzerinden açıklanan listelere itibar edilmesi. Sosyal medyada veya doğrulanmamış platformlarda paylaşılan içeriklerin yanıltıcı olabileceği özellikle vurgulanıyor.

TOKİ SİVAS KURA SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Sivas kura sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar için süreç oldukça net ve erişilebilir şekilde planlandı. Kura çekimi tamamlandıktan sonra hak sahipliği bilgilerine ulaşmak için iki resmi kanal bulunuyor.

İlk olarak, TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden kura sonuçları sorgulanabiliyor. Bunun yanı sıra noter onayının ardından sonuçlar e-Devlet Kapısı üzerinden de yayımlanacak. Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve kişisel e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak asil ya da yedek hak sahibi olup olmadıklarını kolayca kontrol edebilecek.

Bu sistem sayesinde herhangi bir ek başvuruya gerek kalmadan, sonuçlara güvenli ve hızlı bir şekilde ulaşmak mümkün olacak.

TOKİ SİVAS KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

TOKİ Sivas kura sonuçları isim listesi, başvuru sahipleri açısından sürecin en kritik aşamasını oluşturuyor. İsim listesinde, kura sonucuna göre asil hak sahipleri ile birlikte yedek listede yer alan vatandaşlar da açıkça belirtiliyor.

Yedek hak sahipleri, asil listede yer alan kişilerin belirlenen süre içerisinde gerekli işlemleri tamamlamaması durumunda devreye girecek. Bu nedenle yedek listede yer alan vatandaşların da süreci yakından takip etmeleri büyük önem taşıyor.

TOKİ yetkilileri, kura sonuçlarının açıklanmasının ardından sözleşme, ödeme ve teslimat sürecine ilişkin detayların da yine resmi kanallar aracılığıyla duyurulacağını belirtiyor.

SİVAS TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT FİYATLARI NE KADAR?

500 bin sosyal konut projesi kapsamında Sivas'ta inşa edilecek konutların fiyatları ve ödeme koşulları da netleşmiş durumda. Anadolu genelinde uygulanan fiyat politikası, Sivas için de geçerli olacak.

Buna göre:

1+1 konutlar: 1 milyon 800 bin TL

65 metrekarelik 2+1 konutlar: 2 milyon 200 bin TL

80 metrekarelik 2+1 konutlar: 2 milyon 650 bin TL

Konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade seçenekleriyle satışa sunulacak. Aylık taksit tutarları ise konut tipine göre şöyle belirlendi:

1+1 konutlar: 6 bin 750 TL

65 m² 2+1 konutlar: 8 bin 250 TL

80 m² 2+1 konutlar: 9 bin 938 TL

Bu ödeme koşulları, dar ve orta gelirli vatandaşların uzun vadede ev sahibi olabilmesini hedefliyor.

SİVAS TOKİ İLÇE İLÇE KONUT DAĞILIM LİSTESİ

TOKİ, Sivas genelinde Merkez dahil 16 farklı yerleşim noktasında toplam 3 bin 904 konut inşa edecek. İlçe ilçe konut dağılımı ise şu şekilde açıklandı:

Merkez: 2500

Altınyayla: 100

Divriği: 110

Doğanşar: 100

Gemerek: 48

Gemerek Çepni: 50

Gemerek Sızır: 63

Gürün Şuğul: 150

İmranlı: 94

Kangal Alacahan Köyü: 63

Koyulhisar Yukarıkale: 50

Suşehri: 200

Şarkışla Cemel: 63

Ulaş: 94

Yıldızeli: 100

Zara: 119

Bu dağılım, yalnızca şehir merkezini değil, kırsal ilçeleri de kapsayacak şekilde planlandı. Böylece Sivas genelinde dengeli bir konutlaşma hedefleniyor.

TOKİ SİVAS TESLİMAT SÜRECİ VE KONUT TİPLERİ

Proje kapsamında inşa edilecek konutların teslimatlarının Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor. Konut tiplerinin dağılımı ise Türkiye genelinde belirlenen standartlara uygun şekilde uygulanacak.