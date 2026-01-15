TOKİ RİZE KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ): TOKİ Rize kura sonuçları nasıl öğrenilir? Rize TOKİ çekilişi asil ve yedek isim listesi açıklandı mı?

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Rize'de inşa edilecek 2.042 konut için kura çekimi 15 Ocak 2026 tarihinde saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Bu çekiliş, projeye başvuru yapan vatandaşlar arasında hak sahiplerinin belirlenmesi amacıyla yapılıyor. Peki, TOKİ Rize kura sonuçları nasıl öğrenilir? Rize TOKİ çekilişi asil ve yedek isim listesi açıklandı mı? Detaylar haberimizde.

TOKİ RİZE KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ)

Kura çekimi tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahipleri sonuçları kolayca öğrenebiliyor. Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak hak sahipliği durumlarını sorgulayabiliyor. Bu sayede şeffaf bir sürecin işletildiği ve herkesin eşit şartlarda hak sahibi olma şansına sahip olduğu kamuoyuna yansıtılmış oluyor.

TOKİ RİZE KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Rize TOKİ kura sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar için iki güvenilir kanal bulunuyor:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: www.toki.gov.tr üzerinden kura sonuçları ilan ediliyor.

e-Devlet Kapısı: www.turkiye.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarasıyla giriş yaparak hak sahipliği durumu sorgulanabiliyor.

Başvuru sahipleri, bu platformlar aracılığıyla hem asil hem de yedek listeye girip girmediklerini anında öğrenebilir. Ayrıca, kura çekimi canlı yayınla da takip edilebiliyor; böylece süreç tamamen şeffaf ve güvenilir bir şekilde yürütülüyor.

RİZE TOKİ ÇEKİLİŞİ ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Rize TOKİ çekilişi sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi resmi olarak ilan edildi. Çekiliş tamamlandığında isimler hem TOKİ'nin resmi sitesinde hem de e-Devlet üzerinden yayımlanıyor.

Asil hak sahipleri: Konut almaya hak kazanan vatandaşlar.

Yedek hak sahipleri: Asil hak sahiplerinin herhangi bir nedenle konutu kabul etmemesi durumunda hak kazanacak kişiler.

Vatandaşlar, çekiliş sırasında canlı yayın ile isimlerin anlık olarak duyurulmasını izleyebilir. Bu yöntem, projenin şeffaflığını ve güvenilirliğini pekiştiriyor.

RİZE TOKİ KURA ÇEKİMİ NASIL TAKİP EDİLECEK?

Kura çekimi canlı yayınla takip edilebiliyor.

Hak sahipleri, asil ve yedek listelerini TOKİ resmi sitesi ve e-Devlet üzerinden sorgulayabiliyor.

Tüm işlemler, başvuru sahiplerinin T.C. kimlik numarası ile giriş yapmasını gerektiriyor.

Rize'deki çekilişler Ocak ayı takvimine dahil edildi ve şehirde konut sahibi olmayı bekleyen vatandaşlar için şeffaf bir süreç sunuyor.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ TAKVİMİ

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi takvimi, başvuru ve kura süreçlerinin planlanması açısından kritik öneme sahip. 29 Aralık 2025 tarihinde başlayan kura çekimleri 27 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek. Takvim şu şekilde belirlenmiş durumda:

Ocak 2026: Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu illeri ile Rize, Sakarya.

Şubat 2026: Ankara, Bursa ve Konya illeri.

Mart 2026: İstanbul, İzmir ve diğer büyükşehirler.

Proje kapsamında vatandaşlara düşük peşinat, uzun vade ve gelir durumuna göre ödeme planları sunuluyor. Sözleşme süreci tamamlandıktan sonra inşaat çalışmaları başlayacak ve konut teslimlerinin 2026 yılı sonu ile 2027 yılı başı arasında yapılması planlanıyor.