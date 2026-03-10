Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) projelerinde hak sahibi olan vatandaşlar için kura sürecinin tamamlanmasının ardından ödeme ve sözleşme aşamaları başlıyor. Konut sahibi olmaya hak kazanan kişiler için peşinat ödemesi, sözleşme imzalama ve taksit başlangıcı gibi kritik adımlar belirli bir takvim doğrultusunda yürütülüyor. Peki, TOKİ peşinat ödemesi ne zaman yatırılacak, sözleşmeler ne zaman imzalanacak? TOKİ ilk taksit ne zaman ödenecek? Detaylar....

TOKİ PEŞİNAT ÖDEMESİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

TOKİ projelerinde konut sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar için peşinat ödemesi, konut belirleme kurasının tamamlanmasının ardından başlıyor. Hak sahipleri, konutlarının netleşmesiyle birlikte ilgili banka şubesinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama sürecine geçiyor.

Peşinat ödemesi bu sözleşme sürecinde tahsil ediliyor. Satış bedelinin yüzde 10'u oranındaki peşinat yatırılmadan sözleşme işlemi tamamlanmış sayılmıyor. Başka bir ifadeyle, sözleşmenin resmiyet kazanabilmesi için peşinatın bankaya yatırılması zorunlu bir şart olarak uygulanıyor.

Bu aşamada hak sahiplerinin banka işlemlerini belirtilen tarihler içinde tamamlaması gerekiyor. Peşinat yatırıldıktan sonra sözleşme resmi olarak yürürlüğe giriyor ve konut satış süreci resmen başlamış oluyor.

Öte yandan şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri kategorisinde yer alan hak sahipleri için de satış koşulları aynı şekilde uygulanıyor. Bu gruptaki vatandaşlar için de yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade sistemi geçerli oluyor.

TOKİ SÖZLEŞMELERİ NE ZAMAN İMZALANACAK?

TOKİ projelerinde sözleşme imza takvimi, kura sürecinin tamamlanmasının ardından açıklanıyor. Öncelikle hak sahibi belirleme kurası ve ardından konut belirleme kurası yapılır. Bu iki aşamanın tamamlanmasıyla birlikte hangi vatandaşın hangi konuta sahip olacağı kesinleşmiş olur.

Konutları netleşen hak sahipleri için daha sonra sözleşme imzalama tarihleri ilan edilir. TOKİ tarafından açıklanan takvim doğrultusunda vatandaşlar, belirtilen günlerde ilgili banka şubelerine giderek Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzalar.

Sözleşme sürecinde hak sahiplerinden bazı belgeler talep edilir. Başvuru sırasında belirtilen şartların sağlandığını kanıtlayan belgelerin banka yetkililerine sunulması gerekir. Belgelerin kontrol edilmesinin ardından sözleşme imzalanır ve ödeme planı resmiyet kazanır.

Bu aşama, konut satın alma sürecinin en kritik noktalarından biri olarak kabul edilir. Çünkü sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte hem ödeme planı hem de konut sahipliği resmi olarak kayıt altına alınmış olur.

TOKİ İLK TAKSİT NE ZAMAN ÖDENECEK?

TOKİ konutlarında taksit ödeme süreci sözleşme imzalandıktan sonra başlar. Genel uygulamaya göre taksitler, sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden ay itibarıyla ödenmeye başlanır.

Örneğin sözleşmenin imzalandığı ay mart ise ilk taksit ödemesi nisan ayında yapılır. Bu sistem, TOKİ'nin konut satışlarında uyguladığı standart ödeme planının temelini oluşturur.

Ancak bazı hak sahipleri için taksit başlangıç tarihi farklı şekilde uygulanır. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri kategorisinde yer alan vatandaşlar için taksitler sözleşme tarihine göre değil, konut teslim tarihini takip eden ay başlatılır. Böylece bu gruptaki hak sahipleri için ödeme planında ayrı bir düzenleme yapılmış olur.

TOKİ BAŞVURU BEDELİ İADESİ NASIL YAPILIYOR?

Kura sonucunda konut sahibi olamayan vatandaşlar için yatırılan başvuru bedelinin iade süreci de belirli bir takvime bağlıdır. Buna göre kura sonuçlarının açıklanmasının ardından 5 iş günü sonra başvuru bedeli bankalardan geri alınabilir.

Başvuru ücretini iade alan kişilerin TOKİ başvuruları otomatik olarak iptal edilmiş sayılır. Ayrıca kura sonucunda asil veya yedek hak sahibi olup daha sonra ücret iadesi talep eden kişilerin de hak sahipliği sona erer.