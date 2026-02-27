Haberler

TOKİ OSMANİYE KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE| Osmaniye TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Osmaniye kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir?

Güncelleme:
Osmaniyeliler için heyecan dorukta! 27 Şubat 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek TOKİ Osmaniye kura çekimi, ev sahibi olmayı bekleyen binlerce vatandaşın uzun süredir sabırsızlıkla beklediği anlardan biri olacak. Kura, Milli Eğitim Müdürlüğü Kongre ve Sergi Sarayı'nda noter huzurunda yapılan Osmaniye TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Osmaniye kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir? TOKİ Osmaniye YouTube canlı izleme ekranı haberimizde.

Ev sahibi olma hayali kuran binlerce Osmaniyeli için heyecan dorukta! 27 Şubat 2026 Cuma günü Milli Eğitim Müdürlüğü Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılacak olan TOKİ Osmaniye kura çekimi, vatandaşların merakla beklediği anlardan biri olacak. Peki, Osmaniye TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Osmaniye kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir? Detaylar...

Kura çekimi, noter huzurunda gerçekleştirilecek ve şeffaf bir şekilde yapılacak. Katılımcılar, hak sahiplerinin belirlenmesini an be an takip edebilecek. Bununla birlikte, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden kura çekimi canlı olarak izlenebilecek. Bu sayede ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar, çekilişin tamamını evlerinden takip edebilecek.

Canlı yayına erişmek için TOKİ'nin resmi YouTube kanalını ziyaret etmek yeterli olacak. Yayın sırasında çekilişin tüm detayları paylaşılacak ve hak sahipleri anlık olarak açıklanacak.

TOKİ OSMANİYE KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLA!

TOKİ Osmaniye kura sonuçları, kura çekiminin tamamlanmasının ardından aynı gün açıklanıyor. Ev sahibi olmayı bekleyen vatandaşlar, sonuçları hem TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden hem de e-Devlet platformu aracılığıyla görebilecek.

Kura sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, hak sahipleri hemen başvuru ve sözleşme sürecine başlayabilecek. Bu sayede TOKİ projelerinde yaşam alanına kavuşmak isteyen vatandaşlar için süreç hızlı ve şeffaf bir şekilde ilerlemiş oluyor.

TOKİ Osmaniye kura sonuçlarını kontrol etmek isteyenler, aşağıdaki adımları takip edebilir:

TOKİ resmi internet sitesine giriş yapmak

Ana sayfada yer alan "Kura Sonuçları" bölümünü seçmek

Kişisel bilgileri girerek sonuçları görüntülemek

Aynı şekilde, e-Devlet üzerinden de "TOKİ Kura Sonuçları Sorgulama" modülü ile sonuca ulaşmak mümkün.

TOKİ Osmaniye kura çekimi 27 Şubat 2026 Cuma günü saat 14:00'te başlayacak. Çekiliş, Milli Eğitim Müdürlüğü Kongre ve Sergi Sarayı'nda noter huzurunda yapılacak. Bu tarih ve saatte, kuraya katılan vatandaşlar kadar heyecanı takip etmek isteyen herkes de süreci online olarak izleyebilecek.

Kura çekimini canlı izlemek için yapılması gerekenler:

TOKİ'nin resmi YouTube kanalına giriş yapmak

Yayın saatinden önce canlı yayın bölümünü kontrol etmek

Çekiliş başladığında anlık olarak hak sahiplerinin açıklanmasını takip etmek

Canlı yayın sayesinde Osmaniyeli vatandaşlar, kura çekiminin tüm aşamalarını şeffaf bir şekilde görebilecek ve sonuçlara anında ulaşabilecek.

Dilara Yıldız
