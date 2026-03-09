TOKİ MUĞLA KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ): TOKİ Muğla kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Muğla kura sonuçları isim listesi!

Muğla'da hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut projesi kapsamında TOKİ kura çekimi tamamlandı ve hak sahipleri netleşti. 9 Mart 2026 Pazartesi günü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kura ile Merkez, Bodrum, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Milas ve Seydikemer ilçelerinde inşa edilecek toplam 6.417 TOKİ konutu için asil ve yedek hak sahipleri belirlendi. Peki, TOKİ Muğla kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Muğla kura sonuçları isim listesi! Detaylar...

TOKİ MUĞLA KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ)

Muğla'da hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut projesi kapsamında TOKİ kura çekimi tamamlandı ve hak sahipleri belli oldu. 9 Mart 2026 Pazartesi günü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen kura ile Muğla'nın Merkez, Bodrum, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Milas ve Seydikemer ilçelerinde inşa edilecek toplam 6.417 konutun hak sahipleri açıklandı.

Kura çekilişi sonrası, asil ve yedek hak sahipleri listeleri resmi kanallar üzerinden sorgulanabilecek. Bu liste, hak sahipleri için büyük önem taşıyor çünkü konut teslim süreci ve diğer detaylar bu liste üzerinden takip edilecek.

TOKİ MUĞLA KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ) İÇİN TIKLAYINIZ!

TOKİ MUĞLA KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Muğla TOKİ kura sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, iki ana kanal üzerinden hak sahipliği durumlarını kontrol edebilir:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: www.toki.gov.tr

e-Devlet Kapısı: www.turkiye.gov.tr

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yaparak asil ve yedek listelerdeki durumlarını kolayca görebilecekler. Bu sayede, konut sahipliği süreci ve teslimat tarihleri hakkında güncel bilgiye ulaşmak mümkün.

TOKİ MUĞLA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

Kura sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Muğla'da konut alacak adayların isim listesi resmi olarak paylaşılmıştır. Listede yer alan kişiler, projede yer alan konutlar için hak sahibi olmuş olacak.

MUĞLA TOKİ EVLERİ İNŞA EDİLECEK İLÇELER VE SAYILARI

Muğla TOKİ projesi kapsamında konutların ilçelere dağılımı şöyle gerçekleşti:

MERKEZ: 5.400 konut

BODRUM: 500 konut

FETHİYE: 150 konut

KAVAKLIDERE: 50 konut

KÖYCEĞİZ: 42 konut

MİLAS: 200 konut

SEYDİKEMER: 75 konut

Toplamda 6.417 konutun hak sahipleri kura çekimi ile belirlenmiştir.

TOKİ EVLERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK, NE KADAR SÜREDE BİTECEK?

Projenin inşa ve ihale süreci 2026 Kasım ayında başlayacak. Kura çekimi ise Mart 2026 itibarıyla tamamlanmış durumda.

Konutların teslimatlarının 2027 Mart ayı itibarıyla başlaması öngörülüyor. İnşaat süreci ve teslimat planı, hak sahiplerinin bilgilendirilmesiyle birlikte ilerleyecek ve e-Devlet veya TOKİ resmi sitesi üzerinden düzenli olarak güncellenecek.