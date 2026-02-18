TOKİ MERSİN KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ): TOKİ Mersin kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Mersin kura sonuçları isim listesi!

2026 yılı TOKİ projeleri kapsamında Mersin'de gerçekleştirilen sosyal konut kura çekimi tamamlandı. TOKİ Mersin kura çekimi, 18 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 11:00'de, noter huzurunda Mersin Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

TOKİ MERSİN KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ)

Çekiliş sonucunda asil ve yedek hak sahipleri belirlendi. Vatandaşlar, kura sonuçlarını TOKİ'nin resmi web sitesi www.toki.gov.tr veya e-Devlet üzerinden www.turkiye.gov.tr T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak öğrenebilecekler.

TOKİ MERSİN KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Mersin'deki TOKİ sosyal konut projelerinde hak sahibi olan kişiler, kura sonuçlarını iki farklı platform üzerinden görüntüleyebilir:

TOKİ Resmi Web Sitesi: Kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet sitesinde T.C. kimlik numarası girilerek öğrenilebilir.

e-Devlet Üzerinden: e-Devlet hesabına giriş yaparak TOKİ Mersin kura sonuçları detaylı şekilde görüntülenebilir.

Kura çekimlerinin ardından hem asil hem de yedek hak sahipleri listeleri açıklanmış olup, vatandaşların haklarını takip etmeleri büyük önem taşıyor.

TOKİ MERSİN KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

Kura sonuçları, Mersin'deki her ilçeye göre ayrı ayrı belirlenen kontenjanlar doğrultusunda hazırlandı. Vatandaşlar, isim listelerine T.C. kimlik numaraları ile erişim sağlayarak kendi durumlarını kontrol edebilir. Asil hak sahipleri konut satın alma hakkını elde ederken, yedek listede yer alanlar ise konut talebinin karşılanmadığı durumlarda çağrılacak.

MERSİN'DE HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

TOKİ'nin Mersin projelerinde ilçelere göre konut dağılımı aşağıdaki şekilde belirlendi:

Merkez (Akdeniz, Mezitli, Toroslar, Yenişehir): 5.000 konut

Aydıncık: 40 konut

Erdemli: 500 konut

Gülnar: 100 konut

Mut: 750 konut

Silifke: 800 konut

Tarsus: 1.000 konut

Bu dağılım, Mersin genelinde sosyal konut ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Özellikle Merkez ilçelerde yoğun talep göz önünde bulundurularak en fazla kontenjan ayrılmış durumda.

MERSİN TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT FİYATLARI NE KADAR?

TOKİ'nin Anadolu illeri için belirlediği satış fiyatları ve ödeme planları Mersin projelerinde de uygulanıyor. Detaylar şöyle:

1+1 konutlar: 1 milyon 800 bin TL

65 metrekarelik 2+1 konutlar: 2 milyon 200 bin TL

80 metrekarelik 2+1 konutlar: 2 milyon 650 bin TL

Taksit ödemeleri ise şu şekilde planlandı:

1+1 konut taksitleri: 6.750 TL

65 m² 2+1 konut taksitleri: 8.250 TL

80 m² 2+1 konut taksitleri: 9.938 TL

Konutların teslimatlarının Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor. Bu fiyat ve ödeme planları, sosyal konut projelerinin erişilebilirliğini artırmayı hedefliyor.