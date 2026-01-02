TOKİ kura çekimi takvimi 2026: TOKİ 500 bin konut kuraları ne zaman çekilecek, hangi ilde ne zaman kura çekilecek?

Türkiye genelinde dar ve orta gelirli vatandaşların konut sahibi olmasını hedefleyen TOKİ 500 bin konut projesi, 2026 yılı itibarıyla kura sürecine resmen giriyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan plan doğrultusunda kura çekim tarihleri, illere göre dağılım, başvuru sonuçlarının sorgulanma yöntemleri ve konut teslim takvimi netleşmeye başladı. Peki, TOKİ 500 bin konut kuraları ne zaman çekilecek, hangi ilde ne zaman kura çekilecek? İşte merak edilen tüm detaylar…

TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2026

2026 yılı TOKİ kura çekimi süreci, etap etap ilerleyecek şekilde planlandı. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre kura organizasyonları, başvuruların tamamlandığı illerden başlayarak peyderpey yapılacak.

Kura çekimleri noter huzurunda ve dijital kayıt altına alınarak gerçekleştirilecek. Böylece sürecin şeffaflığı ve denetlenebilirliği en üst düzeyde sağlanacak. İlk etapta kura çekimi yapılacak iller, başvuru yoğunluğunun görece daha düşük olduğu bölgelerden seçildi.

Açıklanan bu takvim, ilerleyen haftalarda diğer illeri de kapsayacak şekilde genişletilecek. TOKİ yetkilileri, kura çekimlerinin yılın ilk çeyreğinde büyük ölçüde tamamlanmasının hedeflendiğini belirtiyor.

TOKİ 500 BİN KONUT KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK

"TOKİ 500 bin konut kuraları ne zaman çekilecek" sorusu, projeye başvuran yüz binlerce vatandaşın en çok araştırdığı konuların başında geliyor.

Bakanlık tarafından duyurulan resmi plana göre ilk kura çekimleri Ocak 2026 itibarıyla başlıyor. Açıklanan başlangıç takvimi şu şekilde:

5 Ocak 2026: Siirt ve Van

6 Ocak 2026: Mardin ve Ağrı

7 Ocak 2026: Batman

Bu tarihler, projenin ilk dalgasını oluşturuyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi başvuru sayısının çok yüksek olduğu metropol şehirler için ise ayrı bir kura planlaması yapılacağı, ancak bu illerin kura tarihlerinin henüz netleşmediği bildirildi.

Yetkililer, büyükşehir kuralarının daha geniş katılımlı organizasyonlarla ve canlı yayın eşliğinde yapılacağını ifade ediyor.

TOKİ HANGİ İLDE NE ZAMAN KURA ÇEKİLECEK?

TOKİ kura süreci, il bazlı olarak ilerleyecek ve her il için ayrı kura listeleri oluşturulacak. "TOKİ hangi ilde ne zaman kura çekilecek?" sorusunun yanıtı, TOKİ'nin resmi internet sitesi ve bakanlık duyuruları üzerinden aşamalı olarak paylaşılacak.

İlk açıklanan iller Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden seçilirken, ilerleyen süreçte İç Anadolu, Karadeniz, Ege ve Marmara bölgelerindeki illerin de kura tarihleri ilan edilecek.

Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropol şehirlerde:

İlçe bazlı kura çekimi yapılması

Kura günlerinin birkaç güne yayılması

Hak sahiplerinin ayrı listeler halinde belirlenmesi

gibi yöntemlerin uygulanması bekleniyor.

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri kamuoyuyla paylaşılacak. Vatandaşlar, TOKİ başvuru sonuçlarını iki resmi kanal üzerinden güvenli şekilde sorgulayabilecek.

Resmi Sorgulama Kanalları

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: www.toki.gov.tr

e-Devlet Kapısı: www.turkiye.gov.tr

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yaparak;

Asil hak sahibi

Yedek hak sahibi

Hak kazanamayan başvuru

statülerinden hangisine dahil olduklarını öğrenebilecek. Sonuç ekranlarında aynı zamanda sözleşme tarihleri ve istenen belgeler de yer alacak.

KONTENJAN DAĞILIMI VE HAK SAHİPLİĞİ SİSTEMİ

TOKİ 500 bin konut projesinde sosyal dengeyi sağlamak amacıyla belirli gruplara özel kontenjanlar ayrılmış durumda. Kura çekimleri bu oranlar dikkate alınarak yapılıyor:

Gençler: %20

Emekliler: %20

Engelliler: %5

Şehit Yakınları ve Gaziler: %5

Diğer Alıcılar: %50

Bu sistem sayesinde dezavantajlı grupların konuta erişimi kolaylaştırılırken, toplumun geniş kesimleri için adil bir dağılım hedefleniyor.

EVLER NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Kura sürecinin ardından en çok merak edilen konulardan biri de konutların teslim tarihi oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamasına göre:

İlk büyük teslimat dalgası: Mart 2027

Bazı projelerde teslimatlar: 2026 yılı içinde

Teslimatlar, inşaatı erken tamamlanan projelerden başlayarak etaplar halinde yapılacak. Hak sahipleri, sözleşme imzaladıktan sonra konutlarının bulunduğu projeye göre net teslim tarihlerini TOKİ'den resmi yazı ile öğrenebilecek.