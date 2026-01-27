TOKİ KİLİS KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE| Kilis TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Kilis kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir?

Kilisli vatandaşlar, uzun süredir bekledikleri TOKİ hak sahibi belirleme süreci için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında Kilis'te toplam 1.170 konutun sahipleri belirlenecek. Peki, Kilis TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Kilis kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir? Detaylar...

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak tanımlanan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında Kilisli vatandaşlar, uzun zamandır bekledikleri hak sahibi belirleme sürecine kavuşuyor. Toplamda 1.170 konutun sahiplerini bulacağı Kilis TOKİ kura çekilişi, noter huzurunda ve tamamen şeffaf bir şekilde gerçekleştirilecek.

Çekiliş, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Konferans Salonu'nda 27 Ocak 2026 Salı günü saat 11.00'de başlayacak. Katılımcılar, kura anını kaçırmamak için TOKİ'nin resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak takip edebilecek.

Kura çekimi tamamlandıktan sonra, asil ve yedek hak sahiplerinin listesi resmi olarak açıklanacak. Sonuçlar, e-Devlet Kapısı üzerinden "Konut İşyeri Noter Kura Sonuç Sorgulama" ekranından veya TOKİ'nin resmi web sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulanabilecek.

Vatandaşların, kura sonuçlarını kontrol etmek için resmi kanalları takip etmesi büyük önem taşıyor. Böylece hak sahibi olup olmadıklarını hızlı ve güvenli bir şekilde öğrenebilecekler.

Kilis TOKİ kura çekimi, 27 Ocak 2026 Salı günü saat 11.00'de Kilis 7 Aralık Üniversitesi Konferans Salonu'nda noter huzurunda gerçekleşecek. Çekilişi canlı izlemek isteyen vatandaşlar, TOKİ'nin resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden anlık olarak süreci takip edebilecek.

Kura sırasında toplam 1.170 konutun hak sahipleri belirlenecek. Konutların ilçelere göre dağılımı ise şu şekilde:

Kilis Merkez: 800 konut

Musabeyli: 170 konut

Elbeyli: 100 konut

Bu sayede, ilçelere göre hak sahiplerinin adil ve şeffaf bir şekilde belirlenmesi sağlanacak.