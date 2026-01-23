TOKİ KASTAMONU KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE| Kastamonu TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Kastamonu kura çekimi saat kaçta ve nereden izlenir?

Kastamonu'da sosyal konut heyecanı dorukta! TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Kastamonu etabında kura çekimi süreci başlıyor. Binlerce vatandaş, hayallerindeki ev için şanslarını denemek üzere noter huzurunda yapılacak çekimi merakla bekliyor. Peki, Kastamonu TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Kastamonu kura çekimi saat kaçta ve nereden izlenir? TOKİ Kastamonu kura çekimi canlı izleme ekranı! Detaylar...

TOKİ KASTAMONU KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE

TOKİ Kastamonu kura çekimi, noter denetiminde şeffaf bir şekilde gerçekleştirilecek ve sürecin herkes tarafından izlenebilmesi için TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınlanacak.

Canlı yayını izlemek isteyen vatandaşlar, bilgisayar, tablet veya mobil cihazları üzerinden YouTube'a giriş yaparak TOKİ'nin kanalını ziyaret edebilirler. Bu sayede kura çekim sürecini adım adım takip edebilir, hak sahiplerinin belirlenme anını canlı olarak görebilirler.

TOKİ KASTAMONU KURA ÇEKİMİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

TOKİ Kastamonu kura çekimi canlı nereden izlenir sorusunun yanıtı oldukça basit:

YouTube: TOKİ'nin resmi hesabı üzerinden canlı yayın yapılacak.

Sosyal Medya: TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de duyurular paylaşılabilir.

Kura çekiminin şeffaflığı ve vatandaşların süreci takip edebilmesi açısından, YouTube canlı yayını en güvenilir yöntem olarak öne çıkıyor.

KASTAMONU TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri belirlenecek. Kastamonu TOKİ kura sonuçları, noter denetiminden sonra TOKİ'nin resmi web sitesi üzerinden erişime açılacak.

Sonuçları öğrenmek isteyenler için iki güvenilir kanal mevcut:

TOKİ Resmi Web Sitesi: www.toki.gov.tr

e-Devlet: www.turkiye.gov.tr T.C. kimlik numarası ile giriş yapılarak hak sahipleri listesi görüntülenebilir.

Bu yöntemler sayesinde vatandaşlar sonuçlara hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşabilir.

TOKİ KASTAMONU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

Kastamonu'daki kura çekimi tarihi ve saati kesin olarak belli oldu:

Tarih: 23 Ocak 2026, Cuma

Saat: 14.30

Yer: Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu

Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi ile Kastamonu'daki sosyal konut hak sahipleri belirlenecek. Tüm vatandaşlar, süreci canlı olarak YouTube üzerinden takip edebilir.