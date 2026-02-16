TOKİ KARAMAN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE| Karaman TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Karaman kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir?
Türkiye genelinde yürütülen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Karaman'da inşa edilecek 1550 konut için heyecan dorukta. TOKİ Karaman kura çekimi, 16 Şubat 2026 Pazartesi günü noter huzurunda gerçekleştirilecek ve hak sahipleri belirlenecek. Peki, Karaman TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Karaman kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir? TOKİ Karaman YouTube canlı izleme ekranı haberimizde.
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Türkiye genelinde 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için hak sahipleri belirlenmeye devam ediyor. Bu kapsamda Karaman'da yapılacak TOKİ kura çekimi, vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Karaman TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Karaman kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir? Detaylar...
TOKİ KARAMAN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE
Noter huzurunda yapılacak çekilişle Merkez ve diğer ilçelerde inşa edilecek 1+1 ve 2+1 toplam 1550 konutun hak sahipleri belirlenecek. Töreni canlı izlemek isteyen vatandaşlar için TOKİ, YouTube kanalı üzerinden yayın yapacak.
TOKİ KARAMAN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE
KARAMAN TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
TOKİ Karaman kura sonuçları, çekiliş tamamlandıktan sonra noter onayı ile birlikte TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) ve e-Devlet sistemi üzerinden ilan edilecek. Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kolayca öğrenebilecekler.
Kura sonuçları aynı gün içinde açıklanacağı için, 1+1 ve 2+1 konut sahipleri hak sahipliğini beklemeden öğrenebilecek. Bu sayede Karaman'da hayallerindeki konuta kavuşma süreci hızlanacak.
TOKİ KARAMAN KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, NEREDEN İZLENİR?
Karaman TOKİ kura çekimi 16 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 15.00'te başlayacak. Çekiliş, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek.
Kura çekimi sırasında tüm sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi, vatandaşların güvenli bir şekilde sonuçları takip edebilmesi için büyük önem taşıyor.
ÖZETLE
Kura Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartes
Başlama Saati: 15.00
Yer: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu
Canlı İzleme: TOKİ resmi YouTube kanalı