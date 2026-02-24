TOKİ İzmir kurasına katılacaklar İSİM LİSTESİ! İzmir TOKİ kurasına kimler katılacak, kimlerin başvurusu geçersiz?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İzmir'de inşa edilecek 21 bin 20 konut için heyecan dorukta. İzmir TOKİ sahipliği kurası için geri sayım sürerken, başvuruların değerlendirilmesi tamamlandı ve İzmir TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi yayımlandı. Peki, İzmir TOKİ kurasına kimler katılacak, kimlerin başvurusu geçersiz? Detaylar...

TOKİ İZMİR KURASINA KATILACAKLAR LİSTESİ

TOKİ İzmir kurası için başvurusu kabul edilen vatandaşların listesi yayımlandı. Başvuru kriterlerini sağlayan kişiler, kura çekilişinde yer alacak ve şanslarını deneyecek. TOKİ İzmir kurasına katılacaklar arasında öncelik sırası, başvuru tarihleri ve başvuru koşullarını eksiksiz yerine getirenler dikkate alınmıştır.

Başvurusu onaylanan vatandaşlar, TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden isimlerini kontrol edebilirler.

Kura çekilişi tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı; ancak TOKİ tarafından yakın zamanda duyurulması bekleniyor.

İzmir TOKİ kurasına katılacaklar isim listesi için buraya tıklayabilirsiniz.

İZMİR TOKİ KURASINA KİMLER KATILACAK

İzmir TOKİ kurasına katılacaklar, belirlenen kriterleri sağlayan vatandaşlar arasından seçildi. Kura çekilişi, şeffaf ve adil bir şekilde yapılacak ve hak sahipleri belirlenecek.

TOKİ'nin sosyal konut projelerinde, başvuru sahiplerinin gelir durumu, başvuru belgelerinin eksiksizliği ve mevcut konut sahipliği durumu gibi kriterler temel alınıyor.

Kuraya katılacaklar listesi, başvuru formu ve belgelerinin eksiksizliği doğrultusunda kesinleşti.

Kura sonucunda belirlenen hak sahipleri, TOKİ tarafından duyurulacak ve konut teslim süreçleri hakkında bilgilendirilecek.

KİMLERİN BAŞVURUSU GEÇERSİZ?

TOKİ İzmir sosyal konut başvurularında bazı başvurular çeşitli nedenlerle reddedildi. Başvurusu geçersiz sayılan vatandaşlar, bu durumda kuraya katılamayacak.

Başvuru belgelerinin eksik veya hatalı olması

Gelir kriterlerinin TOKİ standartlarının dışında kalması

Daha önce TOKİ veya diğer sosyal konut projelerinden faydalanmış olanlar

Başvurusu geçersiz olan vatandaşlar da listede yayımlanmıştır ve eksik belgeler ya da yanlış bilgiler nedeniyle reddedilen başvurular açıkça belirtilmektedir.