TOKİ İZMİR KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ): TOKİ İzmir kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ İzmir kura sonuçları isim listesi!

Türkiye genelinde etap etap yürütülen Yüzyılın Sosyal Konut Projesi kapsamında, TOKİ İzmir kura sonuçları büyük merak konusu oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen proje, özellikle İzmir etabında toplam 21 bin 20 konut için kura çekimi ile önemli bir aşamaya ulaştı. Peki, TOKİ İzmir kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ İzmir kura sonuçları isim listesi! Detaylar...

İzmir'deki kura töreni, 6 Mart Cuma günü saat 15.00'te Bornova Kültür Sanat Merkezi Nejdet Aydın Salonu'nda gerçekleştirildi. Kura çekimine bakanlık yetkilileri ve önemli isimlerin katılması beklenirken, başvuru yapan vatandaşlar büyük heyecanla sonuçları takip etti. Başvuru sahipleri, sonuçlara hem TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden hem de e-Devlet platformu aracılığıyla kolayca ulaşabiliyor.

TOKİ İZMİR KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ İzmir kura sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar için süreç oldukça şeffaf ve erişilebilir. Noter onayı tamamlanan kura sonuçları, başvuru sahiplerine iki farklı platform üzerinden sunulmaktadır. Birincisi, TOKİ'nin resmi internet sitesi olan www.toki.gov.tr üzerinden yayımlanan sonuçlardır. Bu platformda, ilçeler bazında konut dağılımları ve hak kazanan isimler detaylı şekilde görülebilmektedir.

İkincisi ise e-Devlet sistemi üzerinden yapılan sorgulamalardır. T.C. kimlik numarası ile giriş yapan vatandaşlar, kendi sonuçlarını hızlı ve güvenli bir şekilde görüntüleyebilir. Bu yöntemler sayesinde vatandaşlar, hangi ilçede ve hangi konut tipine hak kazandıklarını resmi kaynaklardan öğrenmiş olur.

İzmir'de inşa edilecek konutların dağılımı ilçe bazında şu şekilde gerçekleşti: Merkez (Menemen) ilçesinde 15 bin, Aliağa'da 1.200, Bergama'da 740, Dikili'de 500, Foça'da 1.000, Güzelbahçe'de 250, Karaburun'da 80, Kemalpaşa'da 1.000, Seferihisar'da 500, Selçuk'ta 500 ve Urla (Güzelbahçe) ilçesinde 250 konut hak sahiplerine teslim edilecek.

Başvuru yapan vatandaşlar, kura sonuçlarını resmi platformlardan kontrol ederek hak kazanıp kazanmadıklarını görebiliyor. Özellikle Menemen merkezdeki yoğun dağılım, projenin en dikkat çekici kısmı olarak öne çıkıyor.