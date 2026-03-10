Haberler

TOKİ İstanbul kurasına katılacaklar İSİM LİSTESİ: TOKİ İstanbul kurasına katılacaklar listesi açıklandı mı? İstanbul TOKİ kurası ne zaman?

TOKİ İstanbul kurasına katılacaklar İSİM LİSTESİ: TOKİ İstanbul kurasına katılacaklar listesi açıklandı mı? İstanbul TOKİ kurası ne zaman?
Güncelleme:
Türkiye'nin en büyük sosyal konut projelerinden biri olan TOKİ İstanbul etabı için heyecan dorukta. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen 500 bin konutluk projenin İstanbul ayağında, 100 bin konut için yapılacak kura süreci geri sayımda. Peki, TOKİ İstanbul kurasına katılacaklar listesi açıklandı mı? İstanbul TOKİ kurası ne zaman? Detaylar haberimizde.

Türkiye genelinde etap etap yürütülen sosyal konut projesinde sıranın İstanbul'a gelmesi, milyonlarca vatandaşın heyecanını artırdı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde, İstanbul etabı için kura süreci geri sayımda. Peki, TOKİ İstanbul kurasına katılacaklar listesi açıklandı mı? İstanbul TOKİ kurası ne zaman? Detaylar...

TOKİ İSTANBUL KURASINA KATILACAKLAR İSİM LİSTESİ

İstanbul TOKİ kurasına katılacak vatandaşlar, isimlerinin listede olup olmadığını merak ediyor. Projenin İstanbul ayağında 100 bin konut için yapılacak çekiliş, yaklaşık 1 milyon başvuru ile karşı karşıya. Bu yoğun başvuru trafiği, isim listesi ve kura sürecinin önemini daha da artırıyor.

TOKİ İstanbul kurasına katılacaklar isim listesi, kura tarihi açıklanır açıklanmaz, başvuru sahiplerinin erişimine sunulacak. Listede adını gören vatandaşlar, sosyal konut sahibi olma şansını bir adım öne taşımış olacak.

TOKİ İSTANBUL KURASINA KATILACAKLAR LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

İstanbul'daki sosyal konut kura süreci, Türkiye genelindeki 75 ilde yapılan çekilişlerin ardından kritik bir dönemece girdi. Ancak şu an için TOKİ İstanbul kurasına katılacaklar listesi henüz açıklanmadı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, başvuru sahiplerinin doğru ve güncel bilgilere ulaşmasını sağlamak için listeyi resmi internet sitesi ve diğer güvenilir iletişim kanalları üzerinden duyuracak. Başvuru sahipleri, listelerin açıklanacağı günü yakından takip ediyor.

İSTANBUL TOKİ KURASI NE ZAMAN?

İstanbul TOKİ kurasının tarihi, sosyal konut başvurusunda bulunan milyonlarca kişi tarafından merakla bekleniyor. Şu ana kadar resmi bir tarih açıklanmadı, ancak yetkililer kura çekiminin önümüzdeki günlerde açıklanması beklendiğini duyurdu.

