İstanbul'da sosyal konut hayali kuran vatandaşlar için TOKİ projelerinde heyecan dorukta. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul TOKİ kura çekiminin bayram sonrası gerçekleştirileceğini duyurdu. Peki, TOKİ İstanbul kurası bu hafta mı çekilecek? TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? Detaylar...

TOKİ İSTANBUL KURASI BU HAFTA MI ÇEKİLECEK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul TOKİ kura çekiminin bayramdan sonra yapılacağını açıklamıştı. Bakan Kurum, açıklamasında, "Bayramdan sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle hızla İstanbul'da da kuraları çekecek, 100 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeceğiz. Bununla da yetinmeyecek; İstanbul'umuza özel, kiralık sosyal konut projemizi hayata geçirerek kira ve konut fiyatlarını dengeleyecek adımı atacağız" ifadelerine yer verdi.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İstanbul'da 100 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekimi, başvuruları olumlu değerlendirilen vatandaşlar için yapılacak. Başvuru sonuçlarına göre, onaylananlar kura çekimine katılmaya hak kazanacak, reddedilenler ise başvuru şartlarını sağlayamadığı için kuraya dahil olamayacak.

TOKİ İstanbul kura takviminin 23 Mart'tan sonra açıklanması bekleniyor. Kura tarihi, saati ve yeri kesinleştiğinde resmi duyurular üzerinden ilan edilecek ve hak sahipleri bilgilendirilecek.

İSTANBUL'UN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

TOKİ, İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası genelinde toplam 100 bin konut inşa edecek. Ancak konutların ilçe bazındaki dağılımı henüz resmi olarak açıklanmadı.

Bu dağılım, hak sahiplerinin kura çekiminden sonra hangi bölgede konut sahibi olacağını belirleyeceği için büyük bir merak konusu. TOKİ'nin İstanbul'a özel planladığı kiralık sosyal konut projeleri de kira ve konut fiyatlarını dengelemeye yönelik olacak.

İSTANBUL İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

'Ev Sahibi Türkiye' kampanyası kapsamında İstanbul'daki sosyal konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkânlarıyla satışa sunulacak. İşte konut tiplerine göre fiyat ve ödeme planı:

55 m² 1+1 Konut:

Satış fiyatı: 1.950.000 TL

Peşinat (%10): 195.000 TL

240 ay vade ile aylık taksit: 7.313 TL

65 m² 2+1 Konut:

Satış fiyatı: 2.450.000 TL

Peşinat (%10): 245.000 TL

240 ay vade ile aylık taksit: 9.188 TL

80 m² 2+1 Konut:

Satış fiyatı: 2.950.000 TL

Peşinat (%10): 295.000 TL

240 ay vade ile aylık taksit: 11.063 TL

Bu ödeme planı ve peşinat oranları, İstanbul'da sosyal konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için uzun vadeli bir fırsat sunuyor.