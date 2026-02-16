TOKİ ESKİŞEHİR KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ): TOKİ Eskişehir kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Eskişehir kura sonuçları isim listesi!

TOKİ Eskişehir kura çekimi, 16 Şubat 2026 Pazartesi günü büyük bir heyecanla gerçekleştirildi. Saat 11.00'de başlayan çekiliş, noter huzurunda Osmangazi Üniversitesi Prof. Dr. Necat Akdeniz Akgün Konferans Salonu'nda yapıldı. Bu önemli etkinlikte, Eskişehir genelinde toplam 6 bin 55 konutun hak sahipleri belirlendi. Peki, TOKİ Eskişehir kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Eskişehir kura sonuçları isim listesi! Detaylar...

TOKİ ESKİŞEHİR KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ)

Kura sonucunda asil ve yedek hak sahiplerinin listesi, katılımcılar tarafından iki ana kanal üzerinden sorgulanabilecek. Bu kapsamda adaylar, T.C. kimlik numaraları ile hak sahipliği durumlarını rahatlıkla kontrol edebilecekler.

Kura sonuçlarının açıklanması ile Eskişehir'de konut sahibi olma hayali kurada adı çıkanlar için gerçeğe dönüşüyor.

TOKİ ESKİŞEHİR KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Eskişehir TOKİ kura sonuçlarını öğrenmek oldukça basit ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Hak sahipleri, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hem asil hem de yedek listeye ulaşabilir.

Adım 1: TOKİ resmi sitesi veya e-Devlet'e giriş yapın.

Adım 2: Kura sonuçları sorgulama bölümüne T.C. kimlik numaranızı girin.

Adım 3: Asil veya yedek hak sahibi olup olmadığınızı görüntüleyin.

Bu yöntemle adaylar, herhangi bir karışıklık yaşamadan sonuçları doğrulayabilir. Özellikle noter huzurunda yapılan çekilişler, sürecin şeffaflığını garantiliyor ve hak sahiplerinin güvenini artırıyor.

TOKİ ESKİŞEHİR KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

Kura çekimi sonrası açıklanan isim listesi, asil ve yedek hak sahiplerini kapsıyor. Adaylar, listelerde adlarının olup olmadığını online olarak sorgulayabilir. Eskişehir'de TOKİ'den ev sahibi olacak kişiler için bu liste, konut alma sürecinin en kritik aşaması olarak öne çıkıyor.

Hak sahipleri, isim listesini kontrol ettikten sonra ödeme ve sözleşme adımlarına geçebilecek. Bu nedenle, kura sonuçlarını güncel ve doğru kaynaklardan takip etmek büyük önem taşıyor.

ESKİŞEHİR'DE HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

TOKİ, Eskişehir genelinde konut üretiminde farklı ilçelere odaklanıyor. Merkez ilçeler olan Odunpazarı ve Tepebaşı'nın yanı sıra Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihalıççık, Sarıcakaya, Seyitgazi ve Sivrihisar ilçelerinde de konut inşa edilecek.

İlçe bazında konut dağılımı şu şekilde:

Merkez (Odunpazarı, Tepebaşı): 5.080 konut

Alpu: 60 konut

Beylikova: 50 konut

Çifteler: 80 konut

Günyüzü: 80 konut

Han: 35 konut

İnönü: 200 konut

Mahmudiye: 80 konut

Mihalgazi: 34 konut

Mihalıççık: 77 konut

Sarıcakaya: 79 konut

Seyitgazi: 80 konut

Sivrihisar: 120 konut

Toplamda 6.055 konut ile Eskişehir'de geniş bir sosyal konut ağı oluşturulmuş olacak. Bu dağılım, farklı ilçelerde konut ihtiyacına yanıt veriyor ve şehre dengeli bir şekilde yayılıyor.

ESKİŞEHİR TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT FİYATLARI NE KADAR?

'Ev Sahibi Türkiye' sloganıyla başlatılan TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Anadolu illerinde satışa sunulan fiyatlar ve ödeme planları da netleşti. Eskişehir'de inşa edilen konutlar, düşük peşinat ve uzun vadeli ödeme seçenekleriyle dikkat çekiyor:

1+1 Konutlar: 1 milyon 800 bin TL, aylık taksit 6.750 TL

65 m² 2+1 Konutlar: 2 milyon 200 bin TL, aylık taksit 8.250 TL

80 m² 2+1 Konutlar: 2 milyon 650 bin TL, aylık taksit 9.938 TL

Konutların satışı, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanı ile gerçekleştiriliyor. Bu ödeme planı, özellikle dar ve orta gelirli ailelerin ev sahibi olmasını kolaylaştırıyor.