TOKİ Erzincan kura sonuçları (TAM İSİM LİSTESİ) TOKİ Erzincan kura sonuçları açıklandı mı? Erzincan kura sonuçları asil ve yedek isim listesi!

TOKİ Erzincan kura sonuçları, sosyal konut hayali kuran binlerce vatandaş tarafından büyük bir dikkatle takip edildi. Erzincan'da hayata geçirilecek 1.760 konut için yapılan kura çekilişi, başvuru sürecinin en kritik aşamalarından biri olarak öne çıktı. Aylar süren bekleyişin ardından gerçekleştirilen kura çekimiyle birlikte, hak sahibi olan asil ve yedek adaylar netleşti. Peki, TOKİ Erzincan kura sonuçlarına nasıl bakılır? Erzincan kura sonuçları asil ve yedek isim listesi! Detaylar...

TOKİ ERZİNCAN KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ)

Kura çekilişi, 8 Ocak 2026 Pazar günü saat 11.00'de Erzincan Merkez Müftülük Konferans SALONU'nda yapıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı. Bu sayede kura süreci hem şeffaflık hem de erişilebilirlik açısından kamuoyuna açık şekilde yürütüldü.

Kura sırasında asil ve yedek listeler belirlenirken, başvuru sahipleri sonuçları anbean takip etti. Çekilişin tamamlanmasının ardından TOKİ Erzincan kura sonuçları (tam isim listesi), resmi kanallar üzerinden erişime açıldı. İsim listesini içeren detaylı sonuçlar, hak sahiplerinin durumunu net biçimde ortaya koydu.

TOKİ ERZİNCAN KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ) TIKLA!

TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN BAKILIR?

TOKİ kura sonuçlarına erişim, hem dijital hem de resmi platformlar üzerinden sağlanıyor. Kura çekilişinin sona ermesiyle birlikte sonuçlar, e-Devlet sistemi ve TOKİ'nin resmi internet sitesi aracılığıyla vatandaşların erişimine açıldı.

e-Devlet Üzerinden Sorgulama

TOKİ kura sonuçları, e-Devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ile kolayca görüntülenebiliyor. Sisteme giriş yapan adaylar, TOKİ kura sonuçları ekranına yönlendirilerek başvurularının sonucunu öğrenebiliyor. Hak sahibi olunup olunmadığı, bu ekran üzerinden net biçimde görülebiliyor.

Aynı yöntemle Malatya TOKİ kura sonuçları da kura çekilişinin ardından e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Başvuru yapılan il fark etmeksizin, TOKİ projeleri için sonuçlara tek merkezden ulaşılabiliyor.

TOKİ Resmi Kanalları

Kura çekilişleri TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanırken, kura sonrası sonuçlar TOKİ'nin resmi sitesinde ilan ediliyor. Bu yöntem, sürecin güvenilir ve denetlenebilir şekilde yürütülmesini sağlıyor.

ERZİNCAN KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ!

Erzincan kura sonuçları asil ve yedek isim listesi, kura çekilişi sonrasında en çok araştırılan başlıkların başında geldi. 1.760 konut için yapılan çekilişte, konut almaya hak kazanan asil adaylar ile olası iptal veya hak kaybı durumunda devreye girecek yedek adaylar belirlendi.

Asil listede yer alan adaylar, TOKİ tarafından açıklanacak takvim doğrultusunda sözleşme sürecine dahil edilecek. Yedek adaylar ise asil hak sahiplerinin süreci tamamlamaması durumunda sırayla hak kazanacak.

Başvuru Bedeli İade Süreci

Kura sonucunda hak sahibi olamayan adaylar için başvuru bedellerinin iade süreci de netleşti. Buna göre, kurada hak kazanamayan vatandaşlar, başvuru bedellerini kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonra, başvuru yaptıkları bankanın şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

Bu süreç, TOKİ tarafından belirlenen standart uygulama çerçevesinde yürütülürken, iade işlemleri için ek bir başvuru yapılmasına gerek bulunmuyor.