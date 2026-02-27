TOKİ DENİZLİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE| Denizli TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Denizli kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir?

Denizli'de konut sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaşın gözü, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilecek kura çekiminde. 27 Şubat 2026 Cuma günü yapılacak olan TOKİ Denizli kura çekimi, hem fiziki katılımla hem de dijital canlı yayın aracılığıyla takip edilebilecek. Peki, Denizli TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Denizli kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir? Detaylar...

TOKİ DENİZLİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE

Denizli TOKİ kura çekimi, 27 Şubat 2026 Cuma günü saat 12.30'da başlayacak ve noter huzurunda gerçekleştirilecek. Çekiliş, Denizli'de bulunan Pamukkale Üniversitesi Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Kura çekimini fiziki olarak takip edemeyecek vatandaşlar için önemli bir kolaylık sağlanıyor. TOKİ Denizli kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Böylece hak sahipleri ve yakınları, çekilişi anlık ve şeffaf biçimde internet üzerinden izleyebilecek.

Canlı yayına erişmek isteyen vatandaşların, kura saatinden önce TOKİ'nin resmi YouTube kanalına giriş yapmaları ve yayın bağlantısını kontrol etmeleri öneriliyor. Yayın, kura başlangıç saati olan 12.30 itibarıyla aktif olacak.

Canlı yayın uygulaması, kura sürecinde şeffaflık ilkesini güçlendirirken, başvuru sahiplerinin sonuçları eş zamanlı olarak öğrenmesine imkân tanıyor.

DENİZLİ TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

27 Şubat 2026 Cuma günü saat 12.30'da başlayacak kura çekimi tamamlandıktan sonra sonuçlar netleşmiş olacak. Kura süreci noter huzurunda gerçekleştirildiği için çekiliş anında belirlenen isimler resmi sonuç niteliği taşıyacak.

Denizli TOKİ kura sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı sorusu, özellikle kura günü yoğun şekilde araştırılıyor. Sonuçlar, çekiliş tamamlandıktan hemen sonra kesinleşmiş sayılacak. Canlı yayını takip eden vatandaşlar, isimlerin okunmasıyla birlikte hak sahiplerini anlık olarak öğrenebilecek.

Kura sonuçlarının resmiyet kazanması, noter onayı ile birlikte gerçekleşir. Bu nedenle çekiliş tamamlandığında sonuçlar açıklanmış kabul edilir. Vatandaşların yalnızca resmi kaynaklardan yapılan duyuruları dikkate almaları önemlidir.

TOKİ DENİZLİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, NEREDEN İZLENİR?

TOKİ Denizli kura çekimi, 27 Şubat 2026 Cuma günü saat 12.30'da başlayacak. Çekiliş, Denizli'de yer alan Pamukkale Üniversitesi Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Kura çekimi:

Noter huzurunda yapılacak.

Fiziki olarak belirlenen salonda gerçekleştirilecek.

Aynı anda TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.

İzlemek isteyen vatandaşlar, internet bağlantısı olan bilgisayar, tablet ya da cep telefonları üzerinden TOKİ'nin resmi YouTube hesabına giriş yaparak yayını takip edebilecek.