TOKİ BİTLİS KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ): TOKİ Bitlis kura sonuçları nasıl öğrenilir? Bitlis TOKİ kura sonuçları isim listesi!

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Bitlis'te yapılan kura çekimleri tamamlandı. Dar ve orta gelirli vatandaşlara uygun ödeme planları ile sunulan TOKİ sosyal konutları için Bitlis'teki başvuru sahipleri merakla sonuçları bekliyordu. Kura sonucunda, hak sahibi olan kişiler için tam isim listesi açıklandı. Peki, Bitlis TOKİ çekilişi ne zaman? TOKİ Bitlis kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Bitlis kura sonuçları isim listesi! Detaylar...

TOKİ BİTLİS KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ)

Bitlis TOKİ kura sonuçları, başvuru numarası ve isim bilgilerine göre detaylı olarak incelenebilir. Hak sahipleri, listede isimlerini kontrol ederek bir sonraki adım olan sözleşme süreçlerini başlatabilecekler. Sözleşme tamamlandıktan sonra inşaat çalışmaları başlayacak ve konut teslimlerinin 2026 yılı sonu ile 2027 yılı başı arasında yapılması planlanıyor.

TOKİ BİTLİS KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Bitlis TOKİ kura sonuçlarını öğrenmek için izlenmesi gereken adımlar oldukça basit:

TOKİ'nin resmi web sitesine giriş yapın: www.toki.gov.tr

Ana sayfada yer alan "Kura Sonuçları" bölümünü seçin.

İllere göre listeden Bitlis seçeneğine tıklayın.

Başvuru numaranız veya kimlik bilgilerinizi girerek sonucunuzu görüntüleyin.

Ayrıca, TOKİ'nin duyuruları ve sosyal medya hesapları üzerinden de kura sonuçları hakkında bilgilere ulaşmak mümkün. Özellikle, sosyal konut projelerinde hak kazananlar için telefon ve e-posta bildirimleri de yapılmaktadır.

TOKİ BİTLİS KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ) İÇİN TIKLAYINIZ

BİTLİS TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

Bitlis'teki kura çekimleri tamamlandığında, hak sahiplerinin isim listesi ilan edildi. Bu liste, hak sahiplerinin konut sözleşmesi için başvuru yapabilmesi açısından kritik öneme sahip.

Kura sonucu isim listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Listeyi kontrol eden başvuru sahipleri, sözleşme süreci ve ödemeler ile ilgili detaylı bilgilere TOKİ yetkilileri aracılığıyla ulaşabilir.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ TAKVİMİ

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında kura çekimleri 29 Aralık 2025 tarihinde başladı ve 27 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek şekilde planlandı.

TAKVİM DETAYLARI:

Ocak başı: Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu illeri (Bitlis dahil)

Şubat: Ankara, Bursa ve Konya

Mart: İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirler

TOKİ sosyal konut projeleri, düşük peşinat ve uzun vadeli ödeme planlarıyla dar ve orta gelirli vatandaşlara konut sahibi olma imkanı sunuyor. Kura çekimlerinin ardından, sözleşme süreci tamamlandıktan sonra inşaat çalışmaları başlayacak ve konut teslimleri 2026 yılı sonu ile 2027 yılı başı arasında yapılacak.