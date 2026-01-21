TOKİ BAŞVURU PARASI İADE EKRANI 2026: TOKİ başvuru parası iadesi nasıl, nereden, hangi bankalardan alınır?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen konut projelerine başvuru yapan binlerce vatandaş, kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından TOKİ başvuru parası iade süreci ile ilgili detayları yakından takip ediyor. Özellikle 2026 yılı projeleri için geçerli olan iade takvimi ve bankalar üzerinden yürütülen işlemler, başvuru sahiplerinin en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. Peki, TOKİ başvuru parası iadesi nasıl, nereden, hangi bankalardan alınır? Detaylar haberimizde.

TOKİ BAŞVURU PARASI İADE EKRANI 2026

TOKİ başvuru ücretlerinin iadesi, genel uygulamaya göre kura çekiminin tamamlanmasının ardından 5 iş günü ila 1 hafta içerisinde başlıyor. Bu süreçte iade işlemleri, başvuru sırasında tercih edilen banka kanalları üzerinden gerçekleştiriliyor. Bankaya göre yöntemler farklılık gösterebilse de, sistematik ve güvenli bir yapı izleniyor.

TOKİ ve yetkili bankaların resmi bilgilendirmeleri doğrultusunda yürütülen bu süreçte, başvuru sahiplerinin kişisel bilgileri esas alınıyor ve herhangi bir kesinti uygulanmadan ödeme iadesi sağlanıyor.

TOKİ BAŞVURU PARASI İADESİ NASIL ALINIR?

TOKİ başvuru parası iadesi nasıl yapılır sorusu, kura sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından gündeme geliyor. İade süreci, başvuru sahibinin kurada hak sahibi olmaması durumunda otomatik olarak başlatılan bir işlemdir.

Başvuru ücreti olarak yatırılan 5.000 TL (veya ilgili projenin belirlediği tutar), tam ve eksiksiz şekilde geri ödenmektedir. Herhangi bir masraf, komisyon ya da kesinti söz konusu değildir. Ancak iade işleminin sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi için bazı temel kurallar bulunur:

İade edilecek tutarın yatırılacağı IBAN numarası mutlaka başvuru sahibine ait olmalıdır

Farklı bir kişiye ait banka hesabına ödeme yapılmaz

Kimlik bilgileri ve başvuru sırasında verilen cep telefonu numarası esas alınır

İade sürecinde yaşanabilecek gecikmelerin veya teknik sorunların önüne geçmek adına, başvuru sahiplerinin yalnızca bankaların resmi kanalları ve TOKİ'nin duyurularını dikkate alması önem taşıyor.

TOKİ BAŞVURU PARASI İADESİ NEREDEN HANGİ BANKALARDAN ALINIR?

TOKİ başvuru parası iadesi nereden hangi bankalardan alınır sorusu, başvuru sırasında tercih edilen bankaya göre yanıt buluyor. İade işlemleri, başvurunun yapıldığı banka üzerinden gerçekleştiriliyor ve farklı erişim kanalları sunuluyor.

Genel uygulamaya göre TOKİ başvuru ücreti iadeleri şu yöntemlerle alınabiliyor:

Banka Şubeleri Üzerinden İade

Başvuru sahipleri, başvuru yaptıkları bankanın herhangi bir şubesine şahsen giderek iade talebinde bulunabiliyor. Kimlik ibrazı yeterli oluyor.

Mobil Bankacılık ve İnternet Bankacılığı

Birçok banka, dijital bankacılık kanalları üzerinden iade işlemlerini mümkün kılıyor. Mobil uygulama veya internet bankacılığı aracılığıyla talep oluşturulabiliyor.

ATM'ler Üzerinden Kartsız İşlem

Bazı bankalar, ATM'lerde yer alan kartsız işlem menüsü sayesinde TOKİ başvuru ücreti iadesini şubeye gitmeden alma imkânı sunuyor.

Online İade Ekranları

Özellikle Halkbank tarafından sunulan online iade ekranları, süreci daha pratik hale getiriyor ve yoğunluğu önemli ölçüde azaltıyor.

HALKBANK ÖZELİNDE TEK TIKLA İADE EKRANI

Halkbank, TOKİ başvuru parası iadesi konusunda vatandaşlara önemli bir kolaylık sağlayarak özel bir online iade ekranı sunuyor. Bu sistem sayesinde şubeye gitmeye gerek kalmadan, birkaç adımda iade süreci başlatılabiliyor.

Online iade ekranı üzerinden işlem yapmak isteyen başvuru sahiplerinden yalnızca şu bilgiler talep ediliyor:

T.C. Kimlik Numarası

Başvuru sırasında sisteme tanımlanan cep telefonu numarası

Bu bilgilerin girilmesinin ardından gerçekleştirilen güvenlik kodu doğrulaması ile iade talebi aktif hale getiriliyor. Böylece başvuru ücreti, başvuru sahibine ait IBAN numarasına yönlendiriliyor. Halkbank'ın sunduğu bu sistem, özellikle yoğun dönemlerde zaman tasarrufu sağlıyor ve işlem yükünü azaltıyor.